Nepřestává mě fascinovat schopnost improvizace českých myslivců, říká lovec posedů | E15.cz

Vystudovaný strojař Jan Holkup propadl dokumentování posedů rozesetých po české krajině. "Jistě se najdou chatrče splácané z kdoví čeho. Já však neposuzuji jejich praktičnost a vlastně ani to, jestli se do krajiny hodí. Vnímám je spíše jako umělecká díla na místech, kde byste to vůbec nečekali," přibližuje svůj koníček. Podívejte se na rozsáhlou fotogalerii.