Tradiční čtyřka žije nejen ze štamgastů | E15.cz

Karel Suchánek si restauraci Na Nádraží v pražském Radotíně pronajímá od Správy železniční dopravní cesty od roku 1991. Tehdy ale platil za roční pronájem to, co teď za měsíc. Díky domácí kuchyni, poctivým porcím a lidovým cenám se však tradiční čtyřka stále plní, a to hlavně v době oběda. Kromě štamgastů tam běžně chodí zaměstnanci z blízkých firem i cestující.