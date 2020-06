Nový most, který nahradí zřícenou Trojskou lávku, už má svou hlavní část | E15.cz

Do konce letošního roku by měla být hotová nová lávka mezi pražskou Trojou a Císařským ostrovem. Stavba přes Vltavu za 128 milionů korun má už připevněné nosníky a dělníci na ně usadili hlavní, střední část mostu. Na začátku srpna by měla být tato mostovka hotova a začnou dokončovací práce.