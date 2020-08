První plně elektrická loď začala brázdit Vltavu. Postavili ji v Německu. Stála 50 milionů | E15.cz

"Technologie je jedním z nosným témat pražské vodní dopravy - proto tedy plně elektrická loď," říká ředitel společnosti Prague Boats Štěpán Rusňák.

Celková investice do Bella Bohemia se vyšplhala ke dvěma milionům eur, v přepočtu asi 52 milionů korun. Postavena byla v německé loděnici Bolle v Derbenu. Navrhla ji architektka s českým původem Vera Hampl jako výletní loď pro Prahu.

"Do budoucna plánujeme rozšíření naší flotily o další elektrickou loď. Další by mohla připlout do čtyř let," dodává Rusňák.