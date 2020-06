Uplynulo 65 let od první spartakiády. Sportovní akce, kterých se pod širým nebem účastnily tisíce cvičenců. Konaly se pravidelně každých pět let od roku 1955 do roku 1985, mimo roku 1970. Prostory pro cvičence a diváky vždy poskytoval Velký strahovský stadion pro 250 tisíc lidí. Rozlohou jde o největší stadion světa. Prohlédněte si jeho zašlou slávu ve fotogalerii.