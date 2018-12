Od letecké výroby až k náklaďákům. Připomeňte si, kterým modelem vstupovala Avia do 21. století | E15.cz

V poslední době jsme prošli sérií porážek, v prosinci jsme vyhráli jen jednou nad Pittsburghem, v dalších šesti zápasech jen dvakrát získali po bodu. Sklouzli jsme na dno konference. Je to hlavně tím, že se nám nedaří v koncovce, taky nejsme schopni udržet tempo celý zápas, jako tým se pořád nějak hledáme. Je to frustrující. Máme i trochu smůlu. Třeba ve Winnipegu jsme je v první třetině neuvěřitelně přestříleli, oni pak dali dva góly, na které se nemuseli nadřít, jako na každou trefu makáme my.