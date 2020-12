Cyberpunk 2077: Očekávaná videohra má našlápnuto k prodejním rekordům | E15.cz

Analytici videoherního průmyslu podle zprávy agentury Bloomberg očekávají, že v prvním roce od vydání dlouho očekávané hry se prodá na 30 milionů kopií. To by pro Cyberpunk 2077 znamenalo, že by se stal jednou z nejprodávanějších her historie, hned vedle letitých stálic jako třeba GTA V či World of Warcraft. Společnost CD Projekt Red by tím navázala na svoji úspěšnou sérii Witcher (Zaklínač). Firma už v tiskové zprávě uvedla, že je spokojena s předobjednávkami, konkrétní čísla ale nepublikovala.

Prohlédněte si snímky ze hry v galerii.

Před vypuštěním hry ve čtvrtek 10. prosince, rostly akcie firmy. Za poslední rok si připsaly přes 50 procent hodnoty. Tržní kapitalizace společnosti okolo 40 miliard zlotých letos přerostla hodnotu konkurenční francouzské společnosti Ubisoft a CD Projekt Red je aktuálně touto metrikou největší výrobce videoher v Evropě.





Cyberpunk 2077 Inspirována deskovou hrou, podle které byl natočen také film Blade Runner z roku 1982, nabízí tato videohra dystopickou alternativní realitu ve městě nazvaném Night City. Pracuje s motivy jako jsou kybernetické implantáty nebo sociální nepokoje, uvádí se v anotaci. Jednu z hlavních rolí zaujímá holywoodský herec Keanu Reeves. Jde o takzvanou RPG hru prezentovanou z pohledu první osoby.

Pusťe si startovní trailer.