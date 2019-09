Praktická služba, nebo diskriminace? Japonské aerolinky nově ukážou, kde v letadle sedí děti | E15.cz

Jestli existuje něco, co dokáže zkazit zážitky z cest téměř každému, pak je to zcela jistě plačící dítě v jeho okolí. Pokud je navíc turista s dítětem v místnosti, ze které není úniku, neutuchající křik mu může zkazit náladu i na několik hodin dopředu. Nyní to vypadá, že alespoň pasažér letadla by se takové situaci mohl vyhnout. Japonské aerolinky JAL představily novou službu, díky které cestující poznají, zda a případně na jakém místě se vyskytuje batole mladší dvou let.