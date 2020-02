Černobylské houby by mohly člověka chránit před radioaktivním zářením | E15.cz

V roce 1991, pět let po katastrofě černobylského jaderného reaktoru, která otřásla Ukrajinou i celým světem, inspektoři zjistili, že na jeho stěnách zamořených gama zářením rostou zvláštní černé houby. Vědci následně mikroorganismus zkoumali a nyní přišly s překvapivými výsledky.

Neuvěřitelné je již to, že vůbec přežily v extrémních podmínkách. Houby navíc podle expertů opravdu rostly směrem k záření, jako by k němu byly přitahovány. Uvádí to britský server Mailonline.

Za nevídaný růst v lokalitě blízko jaderné katastrofy může velké množství melaninu v houbě, který jí umožňuje absorbovat škodlivé paprsky a pak je přeměňovat na chemickou energii.

Stejným způsobem, jakým rostliny přeměňují oxid uhličitý a chlorofyl na kyslík a glukózu fotosyntézou, houby nasávají tyto smrtící paprsky. Tento proces zvaný radiosyntéza upoutal pozornost vědců kvůli svým potenciálně revolučním možnostem.

Kasthuri Venkateswaran, vědec z NASA, který vede experimenty s houbami kryptokokus tvárný, věří, že získáním látek absorbujících záření a jejich výrobou v lékové formě, by mohly vzniknout nové typy ochrany před radiací. Praktické uplatnění by novinka našla u pacientů s rakovinou, kteří podstupují radiační terapii, u pilotů pravidelných leteckých linek či u techniků jaderných elektráren. Energie houby přeměňující záření by podle vědců mohla být také použita k napájení elektrických spotřebičů, přičemž by nabízela biologickou alternativu solárním panelům.

Kasthuri Venkateswaran (vpravo) a Clay Wang.Autor: Gus Ruelas / USC

Venkateswaran a profesor Clay Wang z University of Southern California navíc monitorovali mutaci hub tak, že je pěstovali na mezinárodní vesmírné stanici, kde je ve srovnání se Zemí zvýšená úroveň záření.

„Když jsou mikroorganismy umístěny ve více stresujících prostředích, uvolňují různé molekuly,“ uvedli vědci s tím, že pochopení tohoto procesu dále pomůže porozumět, jak mohou být použity k vývoji léků blokujících radiaci. Výsledky experimentu by měly v nejbližší době projít odborným ověřováním a případnou publikací v odborných žurnálech.