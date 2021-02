Prvním vesmírným turistou bude pilot, který létá v českých L-159 | E15.cz

Mezi prvními pasažéry by měl být miliardář Jared Isaacman, který koupil let nejen pro sebe, ale i další tři vesmírné turisty. „Přál bych si, abychom žili ve světě, který tady bude za 50 nebo 100 let, kdy lidé naskočí do rakety jako Jetsonovi a kdy budou rodiny poskakovat po Měsíci se svými dětmi ve skafandrech,“ vysvětluje svůj motiv Isaacman.

Součástí mise má být podle něj i dobrovolná sbírka pro dětskou nemocnici St. Jude’s v Tennessee. „Pokud budeme posouvat hranice v kosmu, máme povinnost je posouvat i tady na Zemi,“ řekl Isaacman.

Důležitý milník

Musk vnímá misi jako klíčový milník, který pomůže otevřít cestu do vesmíru takřka komukoliv na světě. „Zatím jsou podobné lety extrémně drahé. Ale díky misím, jako je tato, budou jejich náklady postupně klesat,“ tvrdí.

Isaacman by měl být velitelem posádky, což znamená, že v případě nouze to bude právě on, kdo si vezme řízení plně automatizované lodi na starost. Údajně je na to připravený. Absolvoval pilotní zkoušky a v roce 2009 dokonce vytvořil rychlostní rekord při obletu kolem Země.

Česká stopa

O rok později založil tým Black Diamond Jet, který soutěžil v akrobatickém letání a využíval letouny L-39 z dílny českého výrobce Aero Vodochody. Později založil firmu Draken International, která provozuje největší soukromě vlastněnou letku bývalých vojenských letounů na světě a v její flotile je i 21 českých letounů L-159. Cvičí v nich budoucí americké vojenské piloty. „Kdybych si měl vybrat můj jediný nejoblíbenější letoun, byl by to právě stroj L-159,“ řekl v roce 2019 v rozhovoru pro Aero-space.

Isaacmann přitom zbohatl ve zcela jiném oboru. Jeho jmění pochází převážně z platební platformy Ship4 Payments, kterou spoluzaložil v roce 2005. Vedení firmy, která se tehdy ještě jmenovala United Bank Card, po deseti letech opustil. V té době už ale generovala tržby ve výši 300 milionů dolarů. V přepočtu na dnešní koruny to je zhruba 6,5 miliardy.

Kdo poletí další

Další členové posádky zatím nejsou známi. Isaacman už ale prozradil, že do vesmíru s ním poletí také zatím neznámá zdravotnice z již zmíněné nemocnice, která bude sloužit jako ambasadorka dobrovolné sbírky.

V rámci sbírky se má vybrat také třetí člen posádky. Každý dospělý Američan, který v únoru nemocnici daruje peníze, totiž bude zařazen do losování o tuto VIP vstupenku do vesmíru. Čtvrté místo v kosmické lodi pak připadne některému z podnikatelů, kteří využívají Isaacmanovu platformu Shift4 Payments.

Isaacman, který o sobě prohlašuje, že se o vesmír zajímal již ve školce, se kromě výcviku určeného pro misi chystá posádku vzít také na výpravu do hor. Tam si chce připomenout svou dřívější zkušenost ze stanování v mrazivých zimních podmínkách. „Před startem se musíme všichni opravdu dobře poznat,“ vysvětlil podnikatel.

Vesmírná loď Crew Dragon má za sebou jednu kompletní pilotovanou misi a s druhou posádkou je nyní na Mezinárodní vesmírné stanici, kde setrvá do června.

Díky Crew mohou Američané na vesmírnou stanici znovu startovat z vlastní půdy, a to po devíti letech, kdy skončil program jejich raketoplánů. Od té doby museli Američané využívat služeb ruských lodí a do vesmíru létat z ruského kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu. Za jedno místo na palubě museli Američané Rusům podle agentury AP platit i 90 milionů dolarů, tedy přes dvě miliardy korun.