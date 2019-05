Rage 2: Hra, která umí přivést ke vzteku | E15.cz

Postapokalyptickým střílečkám se v poslední době mezi herními vývojáři nevede. Ne že by se nesnažili je hráčům servírovat, a to navíc v relativně častých intervalech, ale jejich samotné provedení nevybízí k chuti si je zapamatovat v pozitivním slova smyslu. Začalo to loni na podzim vydáním propadáku Fallout 76 od studia Bethesda, letos v únoru zapadl nemastný neslaný Far Cry New Dawn od Ubisoftu. A nyní nepřesvědčil ani Rage 2 od Avalanche Studios a ID Software.