Norská ropná společnost na své plošině otestuje „robotického psa“ | E15.cz

Společnost Aker BP začlení do svých řad speciální posilu. Na ropné plošině, kterou společnost vlastní, bude v průběhu tohoto roku pracovat čtyřnohý robot jménem Spot. Za jeho výrobou stojí technologická společnost Boston Dynamics.

Robot bude podle norské ropné společnosti užitečný především tehdy, kdy nebude stačit lidská síla. „Jeho úkolem bude zajišťování opravy na místech, kam se člověk dostane jen velice obtížně,“ uvedla společnost Aker BP. Doplnila, že testování robota má za úkol prozkoumat, zdali může být práce na moři a ropných plošinách bezpečnější, efektivnější a udržitelnější.

Během roku 2020 by mělo podle ropné společnosti dojít k několika testům nové posily. Mezi ně by měla patřit například práce pod vodou, čistící práce či reakce na možné úniky ropy do moře.

„Digitalizace a robotizace bude v budoucnu hrát prim mezi ropnými společnostmi. Jde především o to snížit náklady a také dopad na životní prostředí. Naší vizí jako společnosti je postupně digitalizovat všechny naše ropné plošiny, aby se zvýšila produktivita našich zaměstnanců a jejich bezpečnost a kvalita práce,“ uvedl generální ředitel ropné společnosti Aker BP.

Robot Spot od Boston Dynamics se k oficiálnímu použití pro společnosti dostal v září loňského roku. Dokáže se pohybovat maximální rychlostí zhruba 5,8 kilometrů za hodinu a to po různých druzích povrchu. Jeho životnost je 90 minut při plném nabití akumulátoru. Spot má také schopnost unést až 14 kilovou zátěž. Má také několik kamer pro monitorování celých 360° svého okolí. Robot je odolný i vůči vodě, a pracovat vydrží při teplotách od minus dvaceti do plus pětačtyřiceti stupňů celsia.

Podívejte se, jak funguje robot od Boston Dynamics v praxi: