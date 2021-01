Saúdský korunní princ představil futuristické město | E15.cz

Město The Line se má táhnout v délce přes 170 kilometrů a jeho veškerá infrastruktura má být podle návrhů na stránkách projektu pod zemí. Platí to nejen pro auta, radikálně se má změnit i pohled na ulice. Nad zemí by totiž měla zůstat zcela neporušená příroda, s níž budou lidé žít konečně zase v souladu. Celé město má být přitom protkáno nejnovějšími technologiemi.

S výstavbou města, v němž má žít milion lidí, chce Rijád začít už letos v prvním čtvrtletí. Jde o součást projektu zvaného NEOM, který korunní princ oznámil už v roce 2017. Teď ale poprvé představil jeho konkrétní podobu.

NEOM, jehož název je zkratkou pro "nová budoucnost", má zahrnovat průmyslové zóny či letiště a celkově se má prostírat na 26,5 tisících kilometrech čtverečních u pobřeží Rudého moře.

Na futuristické vize plné chvályhodných ekologických cílů však řada komentátorů kouká skepticky. Kromě toho, že korunní princ podle nich pokračuje v restriktivní politice vůči všem svým domácím kritikům a tím pádem o reformní vládě nemůže být řeč, upozorňují i na jeden paradox. „Právě v oblasti, kde má vzniknout nové město, žijí po staletí kmeny, které s přírodou žijí v souladu přirozeně a kvůli projektu budou vystěhovány,“ píše například Robert F. Worth z listu New York Times.

Projekt NEOM je součástí širšího konceptu Vize 2030. Cílem tohoto plánu reforem je vymanit saudskoarabskou ekonomiku ze závislosti na ropě.