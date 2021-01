Rijád se smiřuje s Katarem, Írán míří do větší izolace | E15.cz

Další vývoj na Blízkém východě může ovlivnit dění v Iráku, který se blíží k hospodářskému kolapsu. Ropné zemi docházejí v důsledku pandemie, korupce, přebujelého státního aparátu a špatné správy prostředky na platy státních zaměstnanců i nákup energií ze zahraničí. „Myslím si, že je to zoufalé. Výdaje podstatně převyšují příjem Iráku,“ řekl listu The New York Times Ahmed Tabakchalí z iráckého Ústavu pro regionální a mezinárodní studia. Země minulý měsíc devalvovala měnu, což vedlo k nárůstu cen velkého objemu zboží, jelikož je silně závislá na dovozu. Írán před několika dny z důvodu neplacení odřízl souseda od elektřiny a zemního plynu, což vedlo k výpadkům proudu. Panují obavy, že tíživá situace může Irák destabilizovat, vést k protestům, bojům o moc mezi různými skupinami i posílení vlivu Teheránu v zemi.