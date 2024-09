Bang & Olufsen klade důraz na vytváření nadčasových designů. Jak je tato filozofie ztělesněna ve sluchátkách Beoplay H100?

Beoplay H100 ukazuje v mnoha ohledech směr, kterým se ubíráme: vytváříme krásný zvuk tak, aby se stal dlouhodobou investicí. V modelu Beoplay H100 naplňujeme náš závazek k cirkulárnímu designu, opravitelnosti a dlouhověkosti výrobků. I software sluchátek jsme vyvíjeli s ohledem na budoucnost – aby se sluchátka mohla vyvíjet s novými technologiemi. A jsme nadšeni, že můžeme poprvé přenést naše myšlení o modulárním designu do kategorie nositelných zařízení Bang & Olufsen.

V čem spočívá modularita v designu vašich sluchátek?

Navrhli jsme sluchátka s vyměnitelnými díly. Víme, že nejvíce opotřebovávané části jsou ty, které jsou nejblíže uživateli. Proto jsou například vnitřní hlavový most a náušníky navrženy tak, aby je uživatel mohl snadno odpojit a vyměnit sám. Hlavový most je pokrytý textilním povrchem a na vrchní straně je hovězí kůže. A samozřejmě je ergonomicky navržen tak, aby poskytoval celodenní pohodlí a prodyšnost.

Usilujeme o co největší opravitelnost a vyměnitelnost komponent, aby sluchátka vydržela dlouho. Pro tým Bang & Olufsen jsme zajistili rychlý přístup k výměně klíčových komponent, jako jsou baterie, skleněné plochy, reproduktory a desky plošných spojů. Ve světě spotřební elektroniky, kde produkty rychle zastarávají, chceme zajistit, aby mohla být sluchátka vylepšována jak po stránce hardwaru, tak softwaru. Na naše produkty se zkrátka díváme jako na investice, které by měly zákazníkům sloužit po mnoho let.

Co vás inspirovalo k výběru materiálů, jako je jehněčí kůže?

Celkově jsme chtěli zvolit dlouhotrvající materiály. U Beoplay H100 se setkáte s jehněčí kůží, hovězí kůží, hliníkem i sklem. Jehněčí kůží jsou pokryté náušníky, je velmi jemná a příjemná pro dotyk s pokožkou. Také jsme chtěli využít vysoce kvalitní materiály a barvy inspirované luxusními doplňky, abychom vytvořili propracovaný a nadčasový design. Barvy kůže jsou přirozené, tlumené a jemné, což zvýrazňuje přirozené vlastnosti kůže. V kombinaci s detaily z hliníku a skla působí celkový vzhled sofistikovaně. Pokud jde o barvy, inspirovali jsme se také jemnými šperky.

Sluchátka Beoplay H100 (vpravo) ve společnosti legendárních sluchátek U70, která společnost Bang & Olufsen produkovala v letech 1977 až 1984.|Bang & Olufsen

Jak jste optimalizovali design Beoplay H100 pro maximální pohodlí?

Například vnitřní část hlavového mostu má prodyšný pletený povrch a uvnitř je paměťová pěna, která poskytuje optimální oporu. Hlavový most je také měkký a polstrovaný, což jsme udělali záměrně, abychom přidali vrstvu komfortu a měkkosti. Hlavový most jsme navíc ergonomicky upravili, aby co nejlépe seděl co největšímu počtu lidí.

Zmínila jsem už náušníky z jehněčí kůže, pod ní se skrývá paměťová pěna, která se přizpůsobí tvaru vašich uší a jemně je obepne. Jistě takový design směřuje k tomu, aby uživatel mohl nosit sluchátka na hlavě dlouhodobě.

Mysleli jste například na použití sluchátek při cestování?

Samozřejmě. Naše týmy testovaly komfort sluchátek H100 v různých scénářích a doslova je nosily dlouhé hodiny. Při navrhování jsme se zaměřili na nalezení optimálního úhlu náušníků a rovnoměrné rozložení hmotnosti, což bylo klíčové pro pohodlí. Paměťová pěna, kterou jsme použili, byla pečlivě vybrána tak, aby měla správnou úroveň opory a hustoty, což zákazníkům umožňuje sluchátka nosit dlouhou dobu, například i při spaní během letu nebo jízdy vlakem.

A naše lehké cestovní kožené pouzdro zajišťuje snadnou a stylovou přenositelnost. Další věcí je, že při cestování či každodenním dojíždění například do práce je důležité mít možnost reagovat na míru hluku ve vašem okolí. Proto jsme vyvinuli pokročilý mikrofonní systém, který při telefonování nebo on-line hovorech zajišťuje křišťálově čistý hlas i v náročných situacích. Také jsme zdvojnásobili výkon aktivního potlačení hluku oproti modelu Beoplay H95 a vyvinuli jsme technologii EarSense™, která v reálném čase přizpůsobuje zvuk potřebám uživatele.

Zmínila jste inspiraci šperky, jak se na designu projevuje?

Velkou inspirací nám byly luxusní kožené doplňky a jemné šperky, a to při výběru barev a materiálů. Hliníkové komponenty Beoplay H100 jsou k dispozici ve třech barvách: přirozený stříbrný hliník, lehce třpytivá zlatá a elegantní měděně růžová zlatá. Tyto barvy se krásně kombinují se šperky ve stříbře, zlatě nebo růžovém zlatě. S tím souvisejí i jednotlivá barevná provedení sluchátek.

Sluchátka ve variantě Hourglass Sand a cestovní kožené pouzdro|Bang & Olufsen

Můžete je blíže popsat?

Jsou tři. Varianta Infinite Black pracuje s kontrasty hluboké černé a přírodního hliníku. Barva kombinuje klasickou estetiku Bang & Olufsen. Hourglass Sand nabízí jemnější skandinávský tón, kde sluchátka mohou více splývat se stylem uživatele. Kožená část je světlá a tlumená, zatímco hliníkové povrchy se třpytí ve zlatavém tónu.

A pak tu je varianta Sunset Apricot, tlumená, ale přitom výrazná kombinace měděných anodizovaných hliníkových detailů a teplé meruňkové kůže. Chtěli jsme vytvořit barvu inspirovanou přírodou, která bude působit přirozeně na tváři a pokožce.

Jak design Beoplay H100 odráží designové dědictví Bang & Olufsen?

Bang & Olufsen má téměř stoletou historii redefinování zážitků z poslechu. To se odráží i v názvu Beoplay H100. U tohoto modelu najdete některé klasické designové prvky Bang & Olufsen, jako například rameno, jež drží náušníky, a kulatý disk s logem B&O.

Pokud odeberete vnitřní náušník, najdete další typický prvek značky – mřížku z hliníku. Za těmito mřížkami jsou čtyřicetimilimetrové titanové měniče, které poskytují zvuk ve vysokém rozlišení laděný našimi specialisty. Pro ty, kdo si všímají detailů, jsme do sluchátek přidali malou zprávu od našich zakladatelů o kultuře Bang & Olufsen a našem neustálém úsilí vytvářet jen to nejlepší a pořád hledat nové způsoby a vylepšení.

Co umějí Beoplay H100

• Zvuk zajišťují čtyřicetimilimetrové titanové měniče kryté hliníkovými mřížkami.

• Sluchátka jsou inspirovaná reproduktorem Beolab 90. Produkují čistý a dynamický zvuk, který běžně zprostředkují pouze high-endové reproduktory.

• Značka vyvinula technologii EarSense™, jež v reálném čase přizpůsobuje zvuk potřebám uživatele.

• Beoplay H100 nabízejí zvuk v kvalitě až do 96 kHz / 24 bitů. Jsou optimalizována pro Dolby Atmos a head tracking.

• Výkon režimu aktivního potlačení hluku (ANC) se oproti sluchátkům Beoplay H95 zdvojnásobil. Slouží k tomu deset pečlivě nakonfigurovaných mikrofonů studiové kvality.

• Uživatel má možnost kontrolovat míru hluku, která se k němu skrze sluchátka dostává. S funkcí TrueTransparency™ uživatel nepozná, že nějaká sluchátka na uších vůbec má.

• Pokročilý mikrofonní systém zajišťuje přenos precizního čistého zvuku i ve velmi náročných podmínkách.

• Beoplay H100 automaticky sama rozpoznají, zda jsou právě nošena, podle toho se zapínají a vypínají. Po plném nabití baterie vydrží Beoplay H100 hrát až 34 hodin.

• Pět hodin přehrávání lze získat již po pěti minutách nabíjení. Ve chvíli, kdy majitel sluchátka nepoužívá, přecházejí do režimu nízké spotřeby, v něm vydrží až devadesát dní.

• Po uložení do pouzdra se sluchátka vypnou a v tomto pohotovostním režimu vydrží více než rok.