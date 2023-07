Smíchovský klášter táhne světové filmaře | e15.cz

Není vůbec jednoduché popsat, jaký Gabriel Loci je. Během pár minut se z klidné Rajské zahrady přesunete po dřevěném schodišti jako vytrženém z filmů o Harrym Potterovi do prostoru, jemuž se přezdívá pitevna a kde se pořádají technoparty a narozeninové oslavy. Kolem beuronských fresek projdete přes zachovalou kuchyň jeptišek do sklepních prostor s hororovým nádechem, který podtrhuje tma kvůli zazděnému oknu. „To je další z kuriozit, o které si říkáte: Proč to tady vůbec je? A pak vám dojde, že to mají na svědomí filmaři,“ glosuje manažerka komplexu Gabriel Loci Magdaléna Dvorská, která nás prostory provází.

Právě rozmanitost prostor je extrémně přitažlivá pro filmové produkce, vysvětluje Magdaléna a přitom ukazuje na malou část dvorku za klášterem, kde producenti seriálu The Falcon and The Winter Soldier nechali vybouchnout osobní auto. Hned ale dodává, že šlo o výjimku, klášter je chráněnou památkou. „Použití ohně bez našeho svolení mají filmaři uvnitř kláštera přísně zakázané, musejí nám nechat schválit každou svíčku,“ upozorňuje Magdaléna.

Dále nás vede do Lustrového sálu, jehož bílé zdi působí stroze, opak je ale pravdou. Pod tapetami prosvítají vzácné beuronské fresky. „Nedovolíme tu ani hřebík,“ říká Magdaléna s tím, že filmaři už natáčení v tomto prostoru vzdali a využívají ho na catering. Kromě toho se zde ale pořádají svatební hostiny, i proto, že obřady se mohou konat v kostele, který je součástí komplexu.

V minulém roce se v klášteře natáčelo zhruba pět filmů a dvacet videoklipů či reklam. Mezi největší produkce patřil netflixovský snímek Extraction 2. „Tady tomu říkáme Tiny Apartment,“ popisuje Magdaléna prostory, do kterých nás přivádí. Ty sloužily jako kancelář šéfa České pošty. Právě tato instituce v klášteře dříve sídlila. Pracovna, která připomíná spíš malý smíchovský byt, se pro snímek Extraction proměnila na gruzínský squat plný špíny a drog. Stejně tak byste možná nepoznali krásný kostel, který podtrhuje jednu ze závěrečných scén, kde je ovšem v polorozpadlém stavu.

Netfilx zde na začátku minulého roku natáčel také úspěšný snímek Na západní frontě klid, který zachytil zdejší Rajskou zahradu. V té dříve jeptišky pěstovaly ovocné stromy. Gabriel Loci je oblíbený také u domácích filmařů. Česká televize má v klášteře zařízenou vlastní místnost pro seriál Specialisté. Trefně se jí přezdívá pitevna. Výjimečnost prostoru využil i režisér Jan Hřebejk, který v Gabrielu natáčel zatím nezveřejněnou minisérii Víťaz. Tu mělo původně odvysílat HBO. Na začátku letošního roku ale prodalo práva streamovací službě SkyShowtime.

Oproti americkým produkcím utratí ty tuzemské za pronájem kláštera v průměru o 40 procent méně. Rozdílný je i jejich přístup. Američané jsou mnohem náročnější. Jako příklad Magdaléna uvádí nedávné natáčení Extraction 2, jehož produkce chtěla znát původ každé sochy v kostele. Bylo proto potřeba najmout tři art directorky.

Historický areál koupila v roce 2020 investiční společnost Cimex invest za 353 milionů korun. Už od začátku se netajila svým záměrem vybudovat z kláštera pětihvězdičkový hotel. Aktuálně se Cimex chystá podat návrh na územní rozhodnutí, situaci ovšem značně prodlužují památkáři a inflace. Stoupající odhad nákladů na rekonstrukci už překročil hranici jedné miliardy.

V mezidobí, než Cimex získá povolení k rekonstrukci, vytváří z kláštera kulturní centrum. Kromě filmové lokace je Gabriel Loci i místem, kam si můžete zajít na výstavu, do kavárny, do letního kina nebo na společenskou událost. Klášter už hostil oblíbený Designblok, Mercedes-Benz Prague Fashion Week nebo představení divadla Happy End.

Část areálu zůstane veřejnosti přístupná i po otevření hotelu. Jedná se především o prostory kostela, který slouží bohoslužbám i dalším obřadům. Filmaři budou moci naopak unikátní místo využívat už jen pár let. Cimex je zatím v přípravné fázi s dlouhodobým projektem luxusního hotelu a v kratším časovém horizontu několika let budou prostory stále k dispozici, jak pro filmové produkce, tak pro eventy, festivaly a kulturní akce, upřesnila PR manažerka Gabriel Loci Adéla Hansen.