Soumrak zahrádkářských kolonií? Reportáž z klidného bytí na jedné z nejlukrativnějších adres v Praze | E15.cz

„Naše zahrádkářská kolonie přežila devadesát let napříč všemi režimy. Až nyní jí hrozí zánik, přestože slouží městu jako užitečná zeleň potřebná pro zdravé fungování města,“ tvrdí Josef Procházka, předseda zahrádkářské kolonie na Ořechovce.

Zahrádku tam stejně jako další zdědil po svých rodičích. Teď se snaží o její záchranu, podle něj totiž připravovaný Metropolitní plán tyto lokality nechrání dostatečně. Přitom, jak dodává, mají zahrádkářské kolonie oproti ostatním typům městské zeleně velkou přednost, jejich údržba nestojí daňového poplatníka ani korunu.

„Pozemky daroval před devadesáti lety Magistrát Prahy bezplatně zahrádkářům. A nejednalo se přímo o dar z hloubi šlechetného srdce tehdejších vládců města, ale o darování území zdevastovaného po stavbě buštěhradské dráhy, které potřebovalo nákladnou sanaci a terénní úpravy. Zahrádkáři tuto proměnu na vlastní náklady provedli,“ argumentuje Procházka.

Aktuálně se obává o možný zánik kolonie, a to v souvislosti se zmíněným Metropolitním plánem, v jehož grafické části je území kolonie sice zaneseno jako zeleň, v textové části je ale vedeno jako zeleň zastavitelná.

Na protest proti tomu proto svolal setkání zahrádkářů z Ořechovky a zástupců magistrátu, v souvislosti s nímž vznikla i tato reportáž.

Podle tiskového mluvčího Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy Marka Váchy ale ve skutečnosti zahrádkářská kolonie na Ořechovce v ohrožení není. Nový Metropolitní plán totiž význam zmiňovaných zelených osad plně respektuje.

„Jako podklad pro návrh plánu využili urbanisté podrobně zpracovanou analýzu všech zahrádkových osad v Praze a z velké většiny byly tyto, pokud stále slouží účelům rekreace, ponechány i v návrhu Metropolitního plánu jako zahrádkové osady. Mezi takto ochráněné patří i zahrádková osada Ořechovka, která má své pevné a nezpochybnitelné místo v urbánní struktuře Prahy 6 a Ořechovky,“ tvrdí Vácha.

Ochrana zahrádkových osad je v Metropolitním plánu zajištěna jejich zařazením mezi nestavební bloky a specifikováním území jako „zahrádková osada, rekreační zahrada“. Metropolitní plán takto vymezuje na území Prahy 443 hektarů ploch zahrádkových osad.

Zahrádkáře má v plánu více chránit i stát. Pěstování rostlin a zeleniny nejen v zahrádkářských koloniích, ale třeba i v komunitních a školních zahradách se zřejmě dočká úředního posvěcení. Po řadě marných pokusů zamířil v listopadu loňského roku do projednávání ve sněmovně návrh nového zahrádkářského zákona.

Zákon by měl zlepšit také nájemní podmínky pro zahrádkáře v koloniích, podle kterých nelze dostatečně kultivovat zahrádky nebo sázet ovocné stromy, pokud mají smlouvu jen na rok. Pokud tedy stát nebo obec přenechávají nepotřebný pozemek do užívání zahrádkářským spolkům, mělo by to být podle návrhu nejméně na deset let.