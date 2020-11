Nepřízeň počasí. Start vesmírné lodi společnosti SpaceX odložili | E15.cz

První kosmická loď společnosti SpaceX odstartovala z mysu Canaveral již na konci letošního května. Na její palubě tehdy byli dva astronauti NASA Robert Behnken a Douglas Hurley. Loď úspěšně zakotvila na ISS a na počátku srpna se vrátila na Zem.

Nyní budou na palubě astronauti čtyři: tři Američané a Japonec. Velitelem posádky bude 51letý Michael Hopkins. Spolu s ním se do vesmíru vydají 44letý Victor Glover, 55letá Shannon Walkerová a 55letý Soiči Noguči. Na rozdíl od testovacích pilotů tato čtveřice zůstane na ISS pět až šest měsíců. Na jaře by je měli nahradit další čtyři astronauti, kteří se mají do vesmíru opět vydat v lodi společnosti SpaceX.

NASA nedělní start start odložila kvůli špatnému počasí a silnému větru, které působily problémy s umístěním přistávací plošiny pro první stupeň rakety Falcon 9 na vodách Atlantického oceánu. První stupně SpaceX využívá k opětovným startům.

Zda bude startu přímo z velína Kennedyho vesmírného střediska přihlížet i zakladatel společnosti SpaceX Elon Musk, není jasné. V pátek totiž podnikatel oznámil, že si nechal udělat čtyři testy na koronavirus, přičemž dvakrát byl jeho výsledek pozitivní a dvakrát negativní.

Podle pravidel NASA se musí každá osoba, u které testy potvrdí koronavirus, izolovat. Šéf americké vesmírné agentury Jim Bridenstine uvedl, že Musk ani žádný jiný z jeho blízkých spolupracovníků nebyl v kontaktu s žádným ze čtyř astronautů. Zástupce šéfa NASA Norm Knight upozornil, že pravidla pro kontakt s astronauty jsou velmi přísná a pokud je někdo nesplňuje, nedostane se k nim. "Je jedno jestli jste Elon Musk nebo Jim Bridenstine," řekl.