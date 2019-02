Sto kilometrů po obvodu. Tolik bude měřit nový hadronový urychlovač LHC | E15.cz

Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) chce postavit nový urychlovač částic. Pokud se povede dotáhnout záměr do zdárného konce, bude vedle něj stávající Velký hadronový urychlovač (Large Hadron Collider – LHC) působit jako trpaslík. A možná se zapojí i Elon Musk.

Velký hadronový urychlovač je v současnosti největším a nejvýkonnějším urychlovačem částic na světě. Jeho provoz byl zahájen 10. září 2008 a je umístěn ve Švýcarsku v podzemí na území mezi pohořím Jura ve Francii a Ženevským jezerem. Je instalován v kruhovém tunelu o obvodu 27 kilometrů v hloubce 50 až 150 metrů pod zemí. Počítá se s jeho životnosti alespoň do roku 2035.

LHC pomohl při mnoha důležitých objevech, nicméně ani jeho plánované upgrady nejsou dostatečné na splnění požadavků, které mají vědci do budoucnosti. Odborníci došli k závěru, že budou potřebovat „něco většího a silnějšího“.

Vědci potřebují něco většího a silnějšího

Plánovaný urychlovač je označován jako Future Circular Collider (FCC). Tímto projektem se CERN zabývá od roku 2014, kdy začal řešit nástupce Velkého hadronového urychlovače. První koncept byl publikován 15. ledna tohoto roku a stanovuje základní parametry a schopnosti budoucího projektu, na kterém se během pěti let podílelo 1300 vědců z celého světa.

Více na: https://vtm.zive.cz/clanky/z-nejvetsiho-hadronoveho-urychlovace-lhc-bude-trpaslik-cern-chce-vybudovat-novy-s-obvodem-100-kilometru/sc-870-a-196842/default.aspx

Nový urychlovač má umožnit realizovat srážky částic nebývalé energie a intenzity. „FCC má pomoci zlepšit naše znalosti základní fyziky a pomoci v pokroku v mnoha technologiích se širokým dopadem na společnost,“ uvedla generální ředitelka CERNu Fabiola Gianotti.

Stávající urychlovač potvrdil Higgsův boson

Jedním z dosavadních úspěchů částicového urychlovače je potvrzení Higgsova bosonu v roce 2012, za které byla udělena Nobelova cena. Tuto částici poprvé předpověděl roku 1964 britský fyzik Peter Higgs, který rozpracoval myšlenky s Philipem Andersonem a nezávisle několika dalšími fyziky. Na základě dat z experimentů ATLAS a CMS v CERNu byl oznámen objev nového bosonu, jehož vlastnosti jsou konzistentní s Higgsovým bosonem.

Existuje však ještě mnoho informací o Higgsově bosonu, jejichž výzkum a pochopení budou vyžadovat silnější urychlovač částic, než je LHC. Fyzikové si myslí, že podrobnější výzkum a následné objevy by mohly otevřít úplně nové dveře fyziky.

1080p 720p 360p REKLAMA CERN chce vybudovat gigantický urychlovač částic FCC s obvodem 100 kilometrů • VIDEO VTM.cz

Více na: https://vtm.zive.cz/clanky/z-nejvetsiho-hadronoveho-urychlovace-lhc-bude-trpaslik-cern-chce-vybudovat-novy-s-obvodem-100-kilometru/sc-870-a-196842/default.aspx

Systém FCC má používat supravodivé magnety nové generace a poskytl by mnoho nových příležitostí pro studium fyziky. Je navržen tak, aby fungoval při energiích vyšších než 100 TeV, což znamená, že umožní studium Higgsových částic s extrémní přesností. Díky výkonnějšímu zařízení a delšímu tunelu bude možné pozorovat částice, které pro současné technologie zůstávají neviditelné.

Sto kilometrů po obvodu

Future Circular Collider má mít podobu podzemního kruhového tunelu s obvodem mezi 80 a 100 kilometry. Pokud by se stavěl ve stávající lokalitě, obkroužil by celou Ženevu. Nový mechanismus představuje velký skok vpřed a rozhodně rozšíří schopnosti nad možnosti poskytované stávajícím Velkým hadronovým urychlovačem.

Předpokládané náklady se pohybují kolem astronomických 9 miliard eur s dalšími plánovanými investicemi ve výši 15 miliard v následujících letech. Pokud vše půjde podle plánu, mohl by nový urychlovač zahájit provoz v roce 2040. V tomto režimu má fungovat zhruba patnáct až dvacet let, následně budou jeho schopnosti rozšířeny plánovaným upgradem.

Vzhledem k očekávaným nákladům se ze druhé strany ozývají vědci s návrhy, aby tyto finance byly investovány spíše do medicínských projektů nebo do boje proti změnám klimatu. Peníze pro CERN a jeho projekty pocházejí z 22 členských států a dalších zemí a institucí, které zařízení využívají.

Nějaké peníze by ale mohl vědcům ušetřit Elon Musk. Ten se na Twitteru pochlubil tím, že jej ředitel CERNu oslovil s otázkou, zda by Muskova tunelářská firma Boring Company mohla vybudovat potřebný tunel. Elon Musk tvrdí, že by při budování tunelu dokázal ušetřit pár miliard eur.