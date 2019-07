Turisté objevují Albánii. Zájem Čechů o zemi roste, tvrdí tuzemské cestovky | E15.cz

Albánie není pro české turisty zatím tak atraktivní jako napřiklad Chorvatsko nebo Řecko. V horizontu deseti let by jim ale mohla přinejmenším částečně konkurovat, předpovídají představitelé českých cestovních kanceláří. V prvních pěti měsících letošního roku celkem navštívilo Albánie přes 1,5 milionu návštěvníků, meziročně jejich počet mírně stoupl.

Zatím jsou poměrně neznámé, ale zájem o ně začíná růst. Řeč je o zemích, které zatím většinu dovolenkám nenapadají mezi prvními, do budoucna by ale mohly zaznamenat výrazný růst popularity, a to nejen mezi dobrodruhy. V letním seriálu E15 představujeme destinace, které by se za několik let mohly stát běžnou součástí nabídky cestovních kanceláří.

Data o českých turistech v albánské statistice chybí. České cestovní kanceláře ale postupně rozšiřují svou nabídku albánských zájezdů a podle nich roste i zájem tuzemských turistů o tuto destinaci. Od letošního roku zavedla pobytové zájezdy k moři například cestovní kancelář Alexandria. „Zájem o první sezónu je překvapivě velmi dobrý, uvidíme jak se bude situace v nadcházejících letech vyvíjet,” říká Petr Šatný, marketingový ředitel CK Alexandria. „Jsme teprve na začátku, ale během deseti let by Albánie mohla konkurovat i rostoucím destinacím jako například Řecko nebo Chorvatsko,” předpokládá Šatný.

Rostoucí zájem Čechů o Albánii potvrzuje i Petr Kostka, obchodní ředitel CK Exim Tours. „Albánie sice není z balkánských zemí tak blízko jako Chorvatsko, ale i přesto si už teď našla své klienty. Několik let nám vzrůstá poptávka,” říká Kostka.

České turisty podle Kostky nejvíce zajímají krásná příroda a památky. Albánie se nachází u pobřeží Jaderského a Jónského moře, cestovatele mohou lákat i hory, které zabírají okolo 70 procent celkové rozlohy 28,5 tisíc kilometrů čtverečních, a historická města. Jako například Butrint s ruinami antického města, které jsou od roku 2005 zapsány na seznam Světového dědictví UNESCO.

„Výhodná je i cenová dostupnost Albánie a krátká letová vzdálenost,” vysvětluje Kostka. Přímá linka do hlavního města Tirana trvá méně než dvě hodiny. Cena nejlevnějších letenek do hlavního města Tirana je podle srovnávače cen letenek Skyscanner okolo šesti tisíc. Podobný let do řeckých Atén bude buď výrazně dražší, nebo bude cesta kvůli přestupům trvat i o osm hodin více. Protože je ale Albánie dále než populární Chorvatsko, nebude nikdy Čechy tak masivně navštěvovaná, dodává Kostka.

V prvních pěti měsících letošního roku cestovalo do Albánie přes 1,5 milionu turistů, ve srovnání s minulým rokem se počet návštěvníků zvýšil o 5,8 procenta. Velký díl zaujímají návštěvníci z Kosova, kteří do sousední země cestují za rodinami i za prací. Prudce roste například počet švýcarských návštěvníků stoupl, od ledna do května jich meziročně přibylo 28,4 procenta, vyplývá z údajů albánského statistického úřadu.

Důvodem mohou být i švýcarské investice v Albánii. Podle údajů švýcarského ministerstva zahraničí (FDFA) aktuálně v balkánské zemi sídlí 30 švýcarských firem. „Albánie je prioritou naší rozvojové spolupráce,” uvádí web FDFA. Švýcarsko v podpůrném programu rozvojové spolupráce bude Albánii od roku 2018 do roku 2021 přispívat 26 milionů švýcarských franků (přes půl miliardy korun).

Albánská vláda se nyní do země snaží nalákat investory tím, že snížila daň z přidané hodnoty do čtyř a pětihvězdičkových hotelů, napsal v květnu server BusinessInfo.cz Pomoct má podle informací BusinessInfo.cz i spolupráce s mezinárodními finančními institucemi, jako například Evropskou bankou pro rekonstrukci a rozvoj na realizace projektů rozvoje turismu v zemi, které mají za pomoci úvěrů a grantů investovat do turistického sektoru 250 milionů eur (přes šest miliard korun). Údaje serveru poskytnul Zastupitelský úřad ČR v albánské Tiraně.

Podívejte se na albánské výhledy: