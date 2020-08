Vančurovo Rozmarné léto? Lze ho zažít i u Vltavy v Praze nebo na starých koupalištích | E15.cz

Na Štvanici opět po čase Nová, zatím provizorní, plovárna je na ostrově Štvanice, kam se v polovině srpna vrátila po téměř dvaceti letech. „Nápad vytvořit na Vltavě plovárnu se postupně formoval i díky návštěvě několika evropských měst jako Kodaň, Berlín, Vídeň, ve kterých obdobné projekty fungují,“ uvedl jeden ze spolumajitelů plovárny David Boháč. Návštěvníkům jsou nyní k dispozici lehátka, toalety, sprchy a bar, který je v provozu denně od 14 do 22 hodin. První oficiální plovárenská sezóna by na Štvanici měla začít v roce 2021. Na místě by měla vzniknout písčitá pláž, brouzdaliště pro děti, sportoviště a molo, které bude sloužit k opalování i pro kulturní účely.