Smetanova vyhlídka zrušena. Kde hledat podobné pohledy na Vltavu? | E15.cz

Majitelé pozemků u Smetanovy vyhlídky mají zastání u starosty Starosta Krňan na Benešovsku Josef Hušbauer, v jejichž blízkosti se vyhlídky nacházejí, má pro majitele pozemků pochopení. Obec podle Hušbauera na davy turistů doplácí, protože na výletních místech po lidech zůstává velký nepořádek. "Máme na to člověka, který to uklízí. Nemáme z toho ani korunu a platíme za to měsíčně paušál. Obec kvůli tomu přichází o peníze. Dokud byl turismus v mezích nějaké tolerance, tak to šlo, ale teď to prostě nejde," řekl Hušbauer. Množství odpadků, které lidé na vyhlídkových místech zanechávají, je podle něj obrovské. "Paní, která to tam obíhá a uklízí, nasbírá za víkend třeba deset velkých pytlů," uvedl starosta.