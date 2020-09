Vášeň, jako ústřední téma letošního Designbloku. Zaměří se i na podporu lokálních značek | E15.cz

Dvaadvacátý ročník mezinárodního festivalu Designblok proběhne od sedmého do jedenáctého října tohoto roku. “Vášeň” je ústředním tématem, které bude provázet celý letošní ročník. Výstava nábytku, doplňků, módy i šperků, bude letos poprvé v prostoru Gabriel Loci na Praze 5.

Organizátoři Designbloku letošní ročník zaměřují především na podporu lokálních tvůrců a značek v oblasti designu a módy. Březnový nouzový stav ovlivnil ekonomiku celkově, a silně tak zasáhl mimo jiné i lokální tvůrce, jejichž výroba a prodejní příležitosti téměř “zamrzly”.

Vizuál dvaadvacátého Designbloku zachycuje mladé české designéry Jana Plecháče, Barboru Procházkovou, Luisu Bělohlávkovou a duo Herrmann & Coufal. „Vizuál letošního ročníku k tématu “Vášeň” odráží především vztah designérů k jejich práci. Každý ze čtyř tvůrců přistupuje ke své práci jinak. Přesto však je jedno spojuje, a to je vášeň pro smysl designu, perfektní provedení řemesla a krása, kterou vnáší do života,” říká Jiří Macek, kreativní ředitel festivalu.

Programovou novinkou je výstava Design Helps, umístěná ve veřejném prostoru pražské Kampy. Výstava nabídne návštěvníkům návrhy a díla designérů, jejichž prostřednictvím design pomáhá v krizi v oblastech zdravotnictví, sociální péče nebo životního prostředí.

Druhou novinkou je program “Můj sen”, který Designblok vyhlásil na podporu šuplíkových projektů designérů. Vystavující si vymysleli určitý projekt, na kterém by rádi pracovali, pokud by na to měli finanční prostředky. Organizátoři festivalu vybrali tři designéry, kterým věnují určitý finanční obnos, aby mohli svůj projekt zrealizovat a uvést ho na letošním Designbloku. “Máme radost, že jsme mohli designérům splnit sny, na které doposud nebyl čas ani peníze,” říká ředitelka Designbloku, Jana Zielinski.

Jedním z těchto tří výherních designérů je fotograf Vojtěch Veškrna, který letos bude na Designbloku vystavovat svá díla. Z konání takové akce během aktuální koronavirové situace je ale trochu rozpačitý. “Chápu, že je těžké, dělat v byznysu kompromisy, a Designblok přeci jen byznysem je. Myslím si však, že by se měl v této době koncept akce proměnit v nějakou virtuální variantu, byť chápu, že to není nejideálnější forma takového festivalu," říká Veškrna.

Zároveň ale Veškrna dodává, že zná některé aktéry na Designbloku, kteří v konání akce naopak doufají, a to z důvodu již vydaných prostředků do svého stánku. I v takovém případě si ale Veškrna myslí, že by vzájemná ohleduplnost a zdraví měly mít přednost před byznysem.

Organizátoři Designbloku zatím s konáním festivalu počítají. "Vše se bude konat v rámci současných nařízení. Máme připravenou online 3D prohlídku výstavy, která bude vysílána v každém případě. Pokud bude počet lidí restrikcemi dále omezen, bude to jediná schůdná alternativa festivalu," říká Barbora Švehlová, PR manažerka Designbloku.