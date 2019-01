Vědci objevili, že bionické houby dokážou vyrábět čistou elektřinu | E15.cz

Bakterie přitahují zájem vědců již léta, zejména kvůli svým schopnostem vytvářet kyslík, eliminovat ropné škody a vyrábět elektřinu. Do středu jejich pozornosti se dostaly sinice díky schopnosti přeměňovat sluneční světlo na elektrický proud. Nicméně až dosud s nimi bylo obtížné pracovat, protože nedokážou přežít dostatečně dlouho na umělém povrchu.

Právě zde tkví největší přínos nového objevu. Odborníci se rozhodli vyzkoušet jako podklad běžně dostupné houby. Ty totiž vytvářejí přirozený ekosystém pro bakterie, které na nich žijí. Byla tak šance, že by mohly poskytnout vhodné prostředí i pro sinice.

Nejdřív oběd, potom objev

„Jednoho dne jsme šli s přáteli na oběd a objednali si nějaké houby,“ vzpomíná na zárodek nápadu autor studie Sudeep Joshi. „Když jsme o nich diskutovali, uvědomili jsme si, že mají vlastní bohatou mikroflóru, a proto jsme si pomysleli: proč nepoužít houby jako podporu bakterií sinic? Řekli jsme si, že je spojíme a uvidíme, co se stane.“

Základní myšlenou „houbového generátoru“ je tedy zjištění, že bakterie a houby často žijí v symbióze, kde si obě formy života vzájemně prospívají. S úkolem umístit buňky sinic na povrch hub pomohlo zdokonalení technologie 3D tisku, díky kterému je nyní možné vyrábět i mikroskopické materiály.

Buňky sinic byly připevněny pomocí sítě vytištěné ze speciálního bio-inkoustu, umístěné ve spirále na klobouku houby. Kombinace bakterií a hub umožňuje proces nazvaný „generování fotosyntetické bioelektriktivity“, což je schopnost převádět světlo na malé množství elektrické energie.

Nutno podotknout, že množství takto vyrobené elektřiny je velmi malé a pro praktické použití by bylo potřeba mnoho takto upravených hub. Několik vzájemně propojených „bionických hub“ je údajně schopno vyrobit dostatek elektrické energie k rozsvícení malé lampičky.

Nejbližší plány do budoucnosti odhalil Joshi v rozhovoru pro BBC: „Hledáme, jak spojit všechny houby do sérií, do polí, a také se snažíme aplikovat více bakterií najednou ... To jsou další kroky k optimalizaci bio-proudů, generování většího množství elektřiny a napájení malé LED.“