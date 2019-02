Vědci zjistili, že hmyz skrývá vlastní antibiotika | E15.cz

Lékařství prodělalo na prahu dvacátého století zásadní změnu díky objevu antibiotik. Jejich nadměrné užívání se však lidstvu necelých sto let poté, co Alexander Fleming nasadil první penicilin, vymstívá: řada skupin antimikrobiálních léků přestává účinkovat a například v nemocnicích se stále více šíří bakterie odolné vůči jakémukoli typu antibiotik. Vědci z University of Wisconsin v americkém Madisonu nyní tvrdí, že odhalili nový zdroj pro vývoj antibiotik budoucnosti. Jsou to specifické druhy hmyzu a jejich mikrobiomy.