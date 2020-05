Vědci zjistili, že hurikány jsou stále silnější a silnější | E15.cz

Kossin a jeho tým z dalších meteorologických laboratoří analyzovali satelitní data o hurikánech zaznamenaných mezi lety 1979-2017. „Právě stáří některých datových sad a rozdílné metody měření a způsoby výstupů se prokázaly být tím nejtěžším, co jsme museli překonat,“ vysvětlil Kossin.

„Naše výsledky ukazují, že bouře, které na Zemi vznikají, jsou stále silnější, a to jak na globální, tak ale i na regionální úrovni. To je konzistentní s výstupy modelů globálního oteplování a způsoby, jak by hurikány na oteplování klimatu měly reagovat,“ dodal.

Kossin přitom není žádné meteorologické „béčko“ – již v roce 2014 sestavil první datovou řadu naznačující trend sílících hurikánů. Ten byl sice ve své době zaregistrován, nicméně postrádal „vyšší vědeckou váhu“ kvůli tomu, že vycházel jen z osmadvacetileté éry měření.

V roce 2018 Kossin demonstroval, že se hurikány pohybují v nynějším teplejším klimatu pomaleji – to má přitom na svědomí větší rizika záplav a sekundárních bouří nad zasaženými oblastmi. Z roku 2014 pochází také jeho další zjištění nazvané „pólová migrace“ – hurikány a tropické cyklóny se dle něj stále častěji pohybují více a více na sever či jih, čímž ohrožují dříve standardně nezasažené oblasti.

„Výsledek této studie představuje další upevnění důvěry v tvrzení, že globální oteplování zesiluje hurikány. Samozřejmě však nelze říci, jak moc jsou oba tyto trendy způsobeny lidskou činností či přirozeným vývojem,“ upozornil Kossin v závěru studie.