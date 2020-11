Vědci zjistili, že klíčem k superpaměti je atom | E15.cz

Čím menší, tím lepší. Dvojnásob tato stará poučka platí u počítačových komponent a nejrůznějších čipů. Inženýři z Univeristy of Texas v Austinu si toto rčení vzali k srdci a vyvinuli nejmenší atomární paměťový modul na světě. Vynález by mohl přispět k další vlně miniaturizace elektronických zařízení napříč obory.

„Svatý grál v rámci škálování velikosti pamětí spočívá na úrovni, kdy jediný atom kontroluje uložení informace. A přesně toho jsme dosáhli,“ komentoval nadšeně jeden z vedoucích výzkumu Deji Akinwande.

Vědci vylepšili dva roky starý vynález – atomristor – extrémně tenké paměťové plátky kovu. Ty pro ukládání informací upravili tak, že na úrovni dvourozměrné fólie vytvořili síť mezer mezi jejími jednotlivými atomy ne větší než jeden nanometr čtvereční. Toto řešení nechává do takovýchto mezer „zapadnout“ atom disulfidu molybdenu, čímž dochází ke změně ve vodivosti celého atomristoru, a tudíž k uložení informace. Inženýři věří, že použít půjdou i další typy nanomateriálů pro kombinaci s dalšími stovkami atomicky tenkých materiálů.

Akinwandeho zařízení spadá do kategorie takzvaných memristorů. Zatím čistě teoreticky by mohlo při správném nastavení mít kapacitu kolem 25 terabitů na centimetr čtvereční. To je zhruba stokrát vyšší paměťová hustota, než mají moderní komerčně dostupně flash disky. Výzkum financovalo americké ministerstvo obrany.