Fosfor lidstvu může dojít, zjistili vědci | E15.cz

Kromě změny klimatu, okyselování a oteplování oceánů nebo šestého hromadného vymírání druhů hrozí lidstvu další, tišší, ale stejně nebezpečná globální katastrofa: mohl by dojít fosfor. Tento prvek je zásadní nejen pro vznik života, ale také třeba pro výrobu paliv, a hlavně hnojiv. Varování zveřejnily v nadnárodní studii v Journal of the American Chemical Society čtyři desítky výzkumníků.

Chemici varovali, že během posledních padesáti let se zhruba zpětinásobila globální spotřeba hnojiv obsahujících fosfor. Do roku 2050 by se navíc mohla nynější spotřeba ještě zdvojnásobit. Fosfor však není obnovitelný a těží se jen na několika místech na světě. Hrozí tak například akutní nedostatek hnojiv, což by pro zemědělství mohlo mít katastrofální následky.

„Neexistuje jakákoli globální spolupráce, která by sjednocovala přístup k fosforu a jeho využívání, natož recyklaci,“ uvedl pro web Phys.org ekolog a jeden z autorů studie Kasper Reitzel s tím, že dokonce ani silně ekologicky zaměřená EU se tématu nikdy nevěnovala.

Vědci pro fosfor vypracovali řadu spotřebních modelů. Některé naznačují, že globální zásoby tohoto prvku dojdou už za osmdesát let. Ty nejpesimističtější tvrdí, že to bude dokonce za méně než čtyřicet let, a ty optimistické předpokládají čtyři sta let. Všechny modely však ukazují, že možným řešením nedostatku fosforu nebude snížení spotřeby, ale nalezení nového způsobu recyklace. Prvek by údajně mohl být až 46krát recyklovatelný v podobě fosfátových paliv či hnojiv.

„Od počátku využívání fosforu se nic nezměnilo. Vytěžíme a zpracujeme jej, pak jeho deriváty pohnojíme pole a déšť většinu vyplaví,“ kritizují vědci cyklus s tím, že splaveniny vytvářejí zóny smrti v lokálních vodstvech. Největšími světovými producenty fosforu jsou Čína a Indie, na které připadá až 45 procent.