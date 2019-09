Zelený čaj zvyšuje účinnost antibiotik | E15.cz

Výzkumníci z University of Surrey objevili nečekanou schopnost antioxidantu, který se běžně vyskytuje v zeleném čaji. Odstraňuje schopnost bakterií odolávat antibiotikům. Ve studii zveřejněné v časopise Journal of Medical Microbiology popsali, jak antioxidant označovaný epigalokatechin galát (EGCG) zvyšuje účinnost antibiotika aztreonam. Prokázali to jak při pokusech in vitro, tak při testování na živých organismech.