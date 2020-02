Bezos prodal část akcií Amazonu. Vrhl se na umění | E15.cz

Z prodeje akcií by se přitom mohl radovat rovněž umělecký svět. Část peněz by totiž mohl Bezos použít na vybudování umělecké sbírky. Podle obchodníka s uměním Joshe Baera už totiž Bezos koupil dva významné obrazy během listopadové aukce v New Yorku.

Prvním dílem je obraz „Hurting the Word Radio #2“ od umělce Eda Rusche, který se prodal za 52,5 milionu dolarů. Jde o rekordní částku zaplacenou za dílo tohoto losangeleského umělce. Druhým přírůstkem do sbírky je obraz „Vignette 19“ od Kerryho Jamese Marshalla, který se vydražil za 18,5 milionu dolarů. Šlo o více než dvojnásobek původního odhadu.

„Každý rok se zdá, že někdo nový nebo některá část světa začne nakupovat umění a podpoří trh,“ uvedl Baer a dodal: „Ale když je to nejbohatší muž světa, tak je šance, že dojde k zásadní změně.“ Baer neuvedl zdroj informací, ale pro Bloomberg potvrdil, že si stojí za tím, co napsal ve zprávě pro klienty. Amazon ani aukční síně, kde se díla dražily, na dotazy agentury nereagovaly.

Obchodníci s uměním a experti z dražebních společností uvedli, že Bezos, pokud skutečně nakupoval zmíněná díla, by byl významným novým hráčem na trhu. Vládce Amazonu ale nekupuje jen umění. Se svou přítelkyní Lauren Sanchezovou hledají luxusní sídlo v Los Angeles. Spekuluje se, že rezidence, kterou plánují koupit, bude stát sto až dvě stě milionů dolarů.

Na své koníčky přitom může Bezos dát skutečně velké prostředky. S majetkem ve výši 130 miliard dolarů je nejbohatším člověkem planety a jeho majetek slušně roste, když se Amazon v minulých dnech stal součástí klubu amerických firem, jejichž hodnota přesáhla bilion dolarů. Kromě Amazonu do něj patří ještě firmy Apple, Microsoft a Alphabet.

Bezosův zájem o umění by mohl ovlivnit celý trh, jak ukazují nákupy světových miliardářů v posledních letech. Například saudskoarabský korunní prince Mohamed bin Salmán koupil v roce 2017 za rekordní sumu 450 milionů dolarů. obraz „Salvator Mundi“ od renesančního génia Leonarda da Vinci.