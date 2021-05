Výhledy na Vltavu i plno gastrozážitků. Sedlčansko neláká jen svou vzdáleností od Prahy | E15.cz

Od Vltavy po jižní Čechy se rozprostírá krajina Sedlčanska. Plná výhledů do daleka, turistických cílů a kulinárních zážitků. Kola i rybářské pruty vítány.

Cyklisté by mohli vyprávět. Máloco je sportovní výzvou jako stoupání z Kamýka nad Vltavou k Petrovicím. Kdo však touží po kochání se krajinou, tomu stačí, aby odbočil do menších vesnic, nebo se rovnou vydal klidnými cyklistickými stezkami například po stopách rybníkáře Jakuba Krčína. Je jich na 120 kilometrů. Právě kolo dobře charakterizuje krajinu, která stoupá od Albertových skal a vlní se k jižním Čechám. Rozhledny Onen Svět, Veselý vrch, Vrškamýk, Drahoušek, kdo by si nevybral? Všude koně a hospodářská zvířata, statky, rybníky, malá panství. Pozoruhodné balvany a jeskyně, za kterými se můžete cíleně vydat po naučné stezce Petrovicko. S láskou spravované křížové cesty a kostely, jako je poutní místo Maková hora.

Místní tradiční kuchyně nezapře jihočeské vlivy logicky plynoucí ze sousedství a prolínání krajin. Takže bramboračka, kulajda, koláče a sladké knedlíky se žahourem, hnětýnky, zelňáky, sladkovodní ryby, mezi nimiž má kapr výsadní postavení. Patří k ní ale i zvěřina z bohatých honiteb. V blízkosti Příbrami se však nacházejí horní města jako Krásná Hora nad Vltavou a tam se dodnes vaří oblíbená hornická jídla, například bramborový bác, uhlířina – brambory s noky na sádle a cibulí, kapoun či pivní polévka. Ostatně pivo na Sedlčansku umějí třeba v pivovaru Vysoký Chlumec nebo v minipivovaru Krčín. Kdo rád žejdlík, nepřijde zkrátka.

Cestou po Sedlčansku návštěvníka příjemně překvapí, kde všude najde koně a kde mu umožní vyjížďku. Na pastvinách mezi kopci a kopečky se pasou stáda krav, na menších pozemcích a u statků či chalup kozy, občas i pár oveček. Proto se tady daří masným a mléčným farmám, mnohé přitom fungují v eko režimu. Sýry z petrovické kozí farmy Zahrádka se už dávno zabydlely v široké obchodní síti a ty z farmy Čapí letka známe i z pražské náplavky.

Hovězí poklad zase mají na rodinné farmě Kunclův mlýn ve Svatém Janu. V malebném prostředí, kde se točily i pohádky, si můžete dopřát vyjížďky na koni, děti zabavit na koňském táboře, ochutnat zdejší stařené hovězí a vlastní med, posedět u rybníka nebo si srovnat myšlenky v rodinné kapli Nejsvětější Trojice, malém moderním architektonickém skvostu spojeném s přírodou, kde okno za oltářem nabízí nejkrásnější obraz utěšené krajiny.

6 fotografií



Než se slavný rybníkář Jakub Krčín z Jelčan vypravil na své tažení po jižních Čechách, vybudoval v Křepenicích tvrz, která je dnes kulturní památkou, a v okolí založil rybníky. Ostatně na malé rybníky narazíte v mnoha údolích Sedlčanska, vlastní si hýčkají i místní statky.

Když k tomu připočítáme Vltavu, nikdo se nediví, že to tady rybáři milují. Čerstvá ryba proto na jaře a v létě provoní podvečerní vzduch z nejednoho grilu. Hledači ticha a míru mají ještě další zajímavou možnost, když se dostanou k hranicím s Benešovskem. Tam se totiž rozprostírá trapistický klášter Naší Paní nad Vltavou. Utěšené místo, kde sestry pečují o sad a zahradu, vyrábějí fantastické krémy, sušenky a čokoládu. A kam se můžete na pár dnů uchýlit do klidu a třeba meditovat uprostřed útěšné krajiny.

Mlýn, kam se podíváš, hlavně vodní. Zřícenina větrného mlýna v Příčovech je ovšem unikát opředený řadou tajemství, patří k největším stavbám svého druhu v Evropě. Dnes tradici zdejších mlynářů drží Pejšův mlýn v Sedlčanech s kořeny v roce 1576.

Obilí se na Sedlčansku vždycky dařilo a je v úctě dodnes. Hlavně ale ochutnejte ze zdejších pekařských a cukrářských dobrot, třeba z poctivé pekárny v Křepenicích či z biopekárny Zemanka v Oříkově, jejíž zdravé a lahodné sušenky se během let staly pojmem.

A určitě se zastavte v sedlčanské cukrárně Janský – pečou domácí zákusky, koláče a záviny, po kterých by se olizovala i Rettigová. Pro svůj mrkvový dort získala majitelka a cukrářka Jaroslava Janská předloni značku Regionální potravina.

Tři roky zpět se mohla radovat z ceny Nejlepší vánočka Sedlčanska. Však svou hlavní inspiraci vidí v klasických receptech předávaných po generace.

