Výročí týdne: 130 let české Eiffelovky | E15.cz

Co mohou mít Francouzi, můžeme mít taky! Takový byl závěr účastníků ze zájezdu Klubu českých turistů na Světovou výstavu do Paříže v roce 1889. Na mysli měli tehdejší horkou novinku a světovou senzaci, železnou Eiffelovu věž. Nicméně když dva dělají totéž, není to totéž. Česká nápodoba je oproti originálu nakonec pětkrát menší. Řeč je o Petřínské rozhledně, od jejíhož otevření uplyne zítra 130 let.