Babiš má po prodeji Mafry volnou cestu k další politické kariéře | e15.cz

Vzhledem k tomu, že vliv a postavení klíčových značek Mafry, ať už je to Mladá fronta Dnes, iDnes.cz, nebo Lidové noviny, postupem času během Babišova vlastnictví klesl, může být na první pohled překvapivé, že o firmu byl na trhu vůbec nějaký zájem. Kdysi slavnému mediálnímu domu vyrostla jen o pár set metrů dál velká konkurence v podobě Seznamu Ivo Lukačoviče, který rozjel vlastní zpravodajství.

Mafra v poslední době ne­oslňovala ani svými hospodářskými výsledky. V roce 2020 měla společnost ztrátu 868 milionů korun, o rok později prodělala 113 milionů a loni 85 milionů. A ve ztrátě bude s největší pravděpodobností i letos. Nicméně tituly Mafry stále oslovují největší množství lidí v zemi, a to 3,2 milionu. Ve hře jsou také výnosné a pro sílu na trhu extrémně důležité tiskárny Mafraprint v Praze a v Olomouci.

Tím, že se Andrej Babiš zbavil Mafry, potvrdilo se několik věcí. Hlavní důvod, proč média před deseti lety nakupoval, byl politický. V situaci, kdy začíná být (možná dočasně) v ústraní a vlastnictví médií mu v politice spíš škodí, se jich najednou zbavuje. Jejich vlastnictví mu pomohlo hlavně v začátku, když si Mafru pořídil jen několik měsíců před důležitými parlamentními volbami v roce 2013.

Legislativa, mnozí novináři ani političtí protivníci nedokázali na takový šok rychle reagovat, Babišovi se podařilo dokonale využít moment překvapení a vedle toho potichu rozprášit legendární investigativní oddělení Mladé fronty Dnes, které bylo zodpovědné za pád několika premiérů i ministrů.

Také se potvrzuje, že by Babiš rád v politice ještě zůstal a jeho odchod do ústraní je skutečně jen dočasný. Babiš se musí nutně zbavit médií ve svém svěřenském fondu, pokud bude chtít zůstat poslancem. Zákaz vlastnictví médií vrcholnými politiky totiž bude od příštího roku přísnější, podobně jako přijímání dotací a pobídek. Média například nebudou moci politici převádět na osobu blízkou nebo do svěřenského fondu. Předloha brání poslancům, senátorům, členům vlády a nově i prezidentovi provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk.

Nicméně po tom všem platí, že Andrej Babiš česká média nesmazatelně změnil. A to negativním směrem.

Komentář vyšel v newsletteru Money Matters, ve kterém pro vás každé pondělí hodnotíme dění ve světě peněz nebo alespoň v jejich kontextu