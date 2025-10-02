Evropské akcie boří rekordy. Technologická euforie naplavila peníze do kontinentálních čipařů i automobilek
Evropské akcie mají za sebou silné čtvrteční ráno a navázaly tak na solidní vývoj ze středeční seance. Panevropský index Stoxx 600 přidal k poledni 0,7 procenta a dosáhl historického maxima. Německý DAX posílil o 1,2 procenta a vedl růst hlavních regionálních burz, zatímco londýnský FTSE 100 po středečním rekordu zůstal téměř beze změny.
Tahounem růstu byly technologické tituly, a to po zprávách, že společnost OpenAI prodala akcie v hodnotě 6,6 miliardy dolarů, čímž byla oceněna na 500 miliard dolarů. Index Stoxx Europe Technology vzrostl dopoledne o 2,3 procenta. Výrazně se dařilo polovodičovým firmám, například Be Semiconductor posílil o 5,6 procenta, ASMI o 5,8 procenta a ASML o 4,3 procenta.
Růst ovšem zaznamenaly i automobilky. Index Stoxx Automobiles and Parts vzrostl o 2,2 procenta. Táhly jej hlavně akcie Stellantisu, které vyskočily o sedm procent po oznámení, že prodeje v USA ve třetím čtvrtletí meziročně stouply o šest procent. Volvo přidalo 1,2 procenta poté, co oznámilo jednoprocentní růst globálních zářijových prodejů.
Britský maloobchodní řetězec Tesco zveřejnil lepší než očekávané pololetní výsledky a zvýšil celoroční odhad upraveného provozního zisku na 2,9 až 3,1 miliardy liber. Akcie společnosti v úvodu obchodování rostly o 3,4 procenta.
Opatrnost zůstává v řadě sektorů
Deutsche Bank naopak snížila cílovou cenu dánského výrobce šperků Pandora o 4,3 procenta, a to kvůli vyšším nákladům na stříbro. Analytici však dodali, že firma by mohla využít nárůst marketingových aktivit a přechod na nerezovou ocel k vyvážení tlaku. Akcie Pandory v reakci klesly o 0,6 procenta.
Na trzích zůstává pozornost zaměřena také na situaci v USA, kde selhala vyjednávání o krátkodobé dohodě na financování tamní vlády, upozorňuje web CNBC. Z tohoto důvodu nebudou v pátek zveřejněna zářijová data z trhu práce, což komplikuje výhled pro Fed před zasedáním 28.–29. října. Přesto se očekává, že centrální banka oznámí snížení úrokových sazeb.
Futures na americké akcie zůstaly ve středu večer téměř beze změny poté, co index S&P 500 dosáhl nového maxima. V Asii index Kospi v Jižní Koreji vyskočil ve čtvrtek o více než tři procenta na historický rekord díky růstu akcií Samsung Electronics a SK Hynix.