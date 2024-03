Dolaru pomáhá rostoucí šance na zvolení Trumpa i zpomalující ekonomika Číny

Nicméně v letošním roce se dezinflační proces začíná zadrhávat. Tempo růstu jádrových cen okolo čtyř procent ukazuje, že poslední inflační míle bude dlouhá. Rovněž nesmíme zapomínat na přehřátý trh práce, který pomáhá zakonzervovat inflaci zejména v sektoru služeb. Původní euforie vzala zasvé a investoři přistřihli sázky na to, s jakou razancí pošle centrální banka sazby dolů. První „cut“ v březnu je v tuto chvíli mimo realitu. Trh nyní věří, že do konce roku sníží Fed úroky pouze trojnásobně.

Dalším vlivem, který tlačí kurz dolaru vzhůru, je obdivuhodná odolnost americké ekonomiky. Ve třetím kvartálu roku 2023 expandoval HDP (anualizovaným) tempem 5,2 procenta a v závěrečném čtvrtletí činila jeho dynamika solidní 3,2 procenta. Volně přeloženo, americké hospodářství je na hony vzdáleno recesi a hlavním scénářem zůstává hladké přistání. Oproti tomu se Evropa potýká se slabší ekonomickou vitalitou a další ochlazování nelze vyloučit.

Čínské hospodářství taktéž markantně zpomaluje. V takovém prostředí globální správci aktiv favorizují dolar. Pozicování fondů reflektuje tento úrokový a makroekonomický výhled. Velcí hráči od začátku roku postupně zredukovali sázky na pokles kurzů americké měny. Taková skutečnost má sama o sobě za následek posilování dolaru. Aktuálně řada investorů sází na to, že americké platidlo bude zpevňovat i nadále.

Síle dolaru pomáhají i narůstající šance na zvolení Donalda Trumpa prezidentem. Tato skutečnost může na první pohled působit neintuitivně. Základní logika velí, že notoricky nepředvídatelný prezident není pozitivní pro americkou ekonomiku, a tím pádem může podrýt investorskou důvěru vůči tamním aktivům. Nicméně, dolaru by hrála do karet Trumpova signaturní politika cel a tarifů. Přestože cla jsou negativní i pro americkou ekonomiku, obchodním partnerům, na které by byla uvalena, uškodí více. Z toho vyplývá, že by se americkému hospodářství dařilo relativně lépe než zemím, se kterými USA obchoduje. A z takové konstelace dolar těží.

Z praxe víme, že kurzy měn mají tendence přestřelovat. Krátkodobě tak s největší pravděpodobností bude kurz dolaru s ohledem na přetrvávající pozitivní „momentum“ pokračovat v posilování. Nicméně výkyvy v některém z výše zmiňovaných faktorů mohou způsobit obrat trendu. Například pokud americká inf lace zpomalí citelněji, než se předpokládalo, nebo se naopak jako setrvalejší ukáže ta evropská, dolar oslabí.

Vzhledem k pozici globálního měnového hegemona může silnější dolar ukrojit určitou část světového ekonomického růstu. Platí, že zpevnění americké měny obvykle redukuje objem zahraničního obchodu, na kterém jsou často výrazněji závislé země z regionu rozvíjejících se trhů. Vyšší kurz dolaru má však i pozitivní dopady: přispívá k utažení podmínek financování, což by mělo vést k rychlejší eliminaci inflačního problému nejen v USA, ale i v jiných ekonomikách.

Autor je portfolio manažer společnosti Cyrrus