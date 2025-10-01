Druhá vlna povolenek je prospěšná, politická psychologie ji ale moc nechápe
Příběh „druhých“ emisních povolenek, známých pod zkratkou ETS2, je kabinetní ukázkou toho, jak těžké je v praktické politice prosadit ekonomicky třeba i rozumný krok.
Ve prospěch ETS2 svědčí celá řada argumentů. Zaprvé je tu argument týkající se mezigenerační solidarity. Zavedení povolenek ETS2 zvýší ceny fosilních paliv, což nás bude tlačit víc směrem k uhlíkové neutralitě, a tím by se měla snížit rizika zásadních změn v životech našich dětí (pro jednoduchost nechávám stranou pochyby, jestli je posun k uhlíkové neutralitě skutečně žádoucí a jestli jsou tržně obchodované povolenky vhodným nástrojem).
Zadruhé je tu argument sociální. Příjmy z prodeje povolenek ETS2 hrazených všemi druhy domácností se pak budou rozdělovat – podle příslušných pravidel EU – zejména nízkopříjmovým domácnostem na to, aby mohly zafinancovat svůj vlastní posun k energetickým úsporám (zateplení domu, zakoupení úspornějšího zdroje tepla a podobně).
Zatřetí je tu argument férovosti. Domácnosti vytápějící své domy elektřinou nebo dálkovým teplem náklady povolenek už platí (a to náklady povolenek „prvních“, obchodovaných v systému ETS). Spuštění ETS2 tudíž jen dorovná na příslušnou úroveň náklady ostatních domácností, které si zatím užívaly levnější život.
Rychle viditelný dopad a „neviditelné benefity“
Jsou-li povolenky ETS2 tak očividně výhodné, lákavé a žádoucí, proč se jich většina české politické scény bojí jako čert kříže? I kdybychom všichni ctili mezigenerační solidaritu, měli v sobě sociální cítění a dbali na férovost, jsou tu velké překážky ze světa praktické politické psychologie: zavedení ETS2 způsobí nepříjemnou ránu do rozpočtu mnoha domácností (v podobě zdražení pohonných hmot a vytápění plynem nebo uhlím) ihned, jasným způsobem a s jistotou.
Naproti tomu následné rozdělování peněz chudším domácnostem a zlepšení života našich dětí jsou pomyslnými holuby na střeše – mnohý volič má jistě pochyby o tom, kdy, v jak deformované podobě a jestli vůbec se jich dočká. A navíc: na stručný popis přínosů ETS2 jsem výše potřeboval téměř 150 slov. Kolik voličů má chuť, čas a mentální kapacitu zhlédnout na TikToku tak dlouhé video?