Ekonomika Německa klopýtá a AfD sbírá hlasy už i na západě země | e15.cz

Další a další špatné zprávy přicházejí z Německa, a to jak v politice, tak v ekonomice. Trvá to už dost dlouho na to, aby se dalo říci, že stagnace, do níž se německá společnost dostala po začátku ruské agresivní války na Ukrajině, pomalu vrcholí a že bod zlomu je už na dohled. A přece je už trochu vidět.