Akcie ČEZ ve čtvrtek pravděpodobně oslabí | e15.cz

Ve čtvrtek 29. června se budou akcie společnosti ČEZ obchodovat první den bez práva na dividendu ze zisku minulého roku. Pondělní valná hromada, respektive akcionáři ČEZ schválili, že se mezi investory rozdělí celý upravený čistý zisk. Na jednu akcii to vychází na 145 korun. To odpovídá opravdu vysokému dividendovému (hrubému) výnosu přes 14 procent. Cesta ale nebyla vůbec jednoduchá.

Dividendová politika energetické skupiny je postavená na tom vyplácet 60 až 80 procent očištěného čistého zisku. Představenstvo společnosti navrhlo rozdělit 80 procent neboli 117 korun na akcii.

Ministerstvo financí se nechalo slyšet, že nebude na program valné hromady dávat protinávrhy na maximální výplatu. Několik dnů poté však přišlo s vlastním návrhem na výplatu ve výši 145 korun na akcii. To odpovídá téměř celému čistému zisku. Je to trochu ve stylu „odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil“, ale vzhledem ke špatnému plnění státního rozpočtu to zase až tak překvapivý krok nebyl.

Investoři, zejména zahraniční, takové komunikaci ministerstva financí ale úplně nerozumějí. To ale nic nemění na faktu, že toto je velmi jednoduchý, rychlý a naprosto transparentní způsob, na rozdíl od speciálních daní, jak stát získá vyšší inkaso.

Na valnou hromadu přišlo v posledních čtyřech letech necelých 78 procent všech akcionářů. Za stát, který vlastní téměř 70 procent akcií, vykonává akcionářská práva ministerstvo financí. To znamená, že na valné hromadě má rezort financí obvykle sílu kolem 90 procent hlasů. Schválení svého návrhu na vyšší dividendu tak zcela jistě nemohlo být překvapením.

A jak to bude se samotnou cenou akcií ČEZ? Ve čtvrtek, první den bez dividendy, v takzvaném ex-dividend date, jejich kurz oslabí obvykle právě o výši dividendy. Otázkou je, jak rychle, nebo jestli vůbec se tento podividendový propad podaří eliminovat a cena se dostane na předchozí úroveň. Očekávám, že zcela zásadní vliv na cenu budou mít jakékoli informace týkající se rozdělení polostátní skupiny, pokud k nějakému dojde.

Autor je analytik Komerční banky.