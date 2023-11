Feri nezměnil společnost jako poslanec, ale jako sexuální predátor | e15.cz

Nad Feriho vystupováním se pozastavila v odůvodnění i soudkyně. „Soud negativně hodnotí chování obžalovaného při výslechu poškozených. Při výpovědí se smál natolik nahlas, že to bylo slyšet i do jednací síně." Ženy tuhle zkušenost pak následně uvedly jako jeden z příšerných momentů na celé kauze.

Za dva a půl roku od prvního odhalení exposlancova přístupu k ženám měla veřejnost možnost poznat úplně jiného Feriho, než byla zvyklá vídat z Instagramu a médií. Nejmladší politik, kterého přirovnávali v zahraničí k nové naději Evropy, v minulosti podpořil hnutí metoo a často apeloval na morálku, u soudu nejen dokázal lhát, ale také se hájil těmi nejprimitivnějšími stereotypy o znásilnění.

Feri není jen obyčejný muž, skutky, které mu byly kladeny za vinu se mimo jiné staly i během jeho poslaneckého mandátu a na politiku už z principu má společnost vyšší mravní nároky. Mají reprezentovat to nejlepší z nás, i když se to bohužel často neděje. O to smutnější je, že jeden z projednávaných skutků pokusu o znásilnění se stal přímo na půdě Poslanecké sněmovny, kdy dvě ženy nezávisle na sobě vypověděly, že jim dělal sexuální návrhy během stáží a jednu ve své kanceláři přímo napadl.

Jednalo se o ženy na začátku kariéry a on byl jeden z jejich prvních kontaktů s velkou politikou, který v nich zanechal zklamání. Feri tak neinspiroval, naopak způsoboval u části mladých lidí při osobním kontaktu deziluzi. Nevhodně se choval i při návštěvách středních škol a gymnázií, kdy svědkyně novinářům vypověděly, že sexisticky vtipkoval a dělal jim nevhodné návrhy.

Jeho zastánci tvrdí, že u soudu neměl na výběr, než se hájit tak, jak jsme byli svědky. Není to ale pravda. Proti ženám, jež proti němu stanuly u soudu, učinil řadu kroků, které měly jediný cíl – ublížit, pomstít se a předhodit je agresivnímu davu.

Například vynášením jmen z odložených případů nemohl před soudci nic získat a v následném rozporu pak působí i jeho následné obviňování médií, že se přece v jejich zpravodajství jména obětí objevila. Jako vystudovaný právník pak cíleně pro veřejnost manipuloval s fakty, když tvrdil, že v odložených případech šlo o křivá obvinění. Tohle ale neříká ani policie, ani státní zástupci, kteří odložené případy přezkoumávali.

„Jednalo se o naprosto nechtěné a nevítané setkání s typem muže, který ženy využívá jako sexuální objekt bez ohledu na jejich pocity. Nemám žádné pochybnosti o psychických stavech obětí,“ citovala zmocněnkyně žen rozhodnutí městského státního zastupitelství.

Feriho obhajoba před médii útočila na strach ze světa, kdy ženy i v Česku našly sílu se ozvat proti fenoménu sexuálního násilí s tím, že ho nechtějí tolerovat v takové míře jako doposud. Strašil muže, aby si pro jistotu uchovávali fotografie a textové zprávy, aby se nestali „oběťmi“ jako on. Přitom podle dat je u sexuálních trestných činů křivých obvinění jen zlomek a ještě méně u případů, kde se ozve tak velké množství žen nezávisle na sobě a bez vzájemných vazeb. V případě Feriho dokonce žijících v různých zemích a městech.

Bývalý politik TOP 09 u soudu mátl tělem a oblečením. Mohl působit jako gentleman z dob dávno minulých. Ve svých vyjádřeních a chování se spíše blížil influencerům typu Andrewa Tatea, který ženami pohrdá a nepovažuje je za sobě rovné bytosti.

Zkusme se na případ podívat bez ideologických brýlí. Zkusme upozadit sympatie či antipatie k novinářům či nedůvěru k médiím, které příběhy pouze popsaly, aniž by vynášely soudy a možné tresty. Tohle přísluší justici. Médiím zase reflektování společnosti, změn v ní a dohled nad politiky.

Případ Dominika Feriho prozradil hodně o naší společnosti. Zpočátku se řada lidí nebyla schopna empaticky podívat na příběhy žen, které se rozhodly povědět svůj příběh o politikovi s jedním z nejsledovanějších účtů na Instagramu v Česku. O muži, jenž měl díky svému mandátu imunitu. Od počátku stály ve velmi nevýhodném postavení s velmi malou šancí na úspěch. Přesto dva a půl roku vydržely, nestáhly své výpovědi a tím v tuzemsku pomohly změnit pohled na sexuální násilí.