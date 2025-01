Spojené státy si od tvrdého politického boje rozhodně neoddechly ani v den, kdy se do Bílého domu slavnostně vrátil Donald Trump. O co méně okázalá jeho inaugurace kvůli mrazivému počasí byla, o to více mediální pozornosti se soustředilo na slova a první kroky nastupujícího prezidenta i poslední rozhodnutí jeho předchůdce. Demokrat Joe Biden se těsně před koncem svého mandátu pokusil ochránit před Trumpovou pomstou několik lidí. Republikán uvedl, že hned po přísaze podepíše řadu exekutivních příkazů, které sahají od imigrace přes inflaci a energetiku až po pokyny týkající se uvádění pohlaví na dokladech.