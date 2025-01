Oceláři: Zavedení cen na dovoz evropské oceli do USA by mělo vliv i na ČR

Zavedení cel na dovoz evropské oceli do USA, o kterém se spekuluje s nástupem Donalda Trumpa do Bílého domu, by v konečném důsledku mělo negativní vliv i na české oceláře. Česko do Spojených států příliš ocelových výrobků nevyváží, českou ocel ale odebírají jiné evropské země, které ji zpracovávají a do USA následně exportují. ČTK to řekla předsedkyně Ocelářské unie Marcela Kubalová.

Evropští a tedy zároveň i čeští oceláři v současnosti mají problémy s vysokými cenami energií, které jsou pro výrobu klíčové a s dovozem levné asijské oceli. Konkrétní hodnotu cel na dovoz oceli do USA Trump zatím nesdělil. Pokud by se ale podle Kubalové rozhodl zvýšit cla také na čínskou ocel, tak lze předpokládat, že se jí asijská země pokusí více dovážet do Evropy. „Když k tomu přidají slibovaná cla na evropské výrobky, tak nám to opět sníží konkurenceschopnost, protože se naše výrobky stanou drahými,“ řekla Kubalová.