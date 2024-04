Instagram vydělává víc než YouTube a Meta se bojí TikToku

Jako je to v případě současného obřího sporu FTC se společností Meta, kde se americký regulátor snaží dosáhnout rozdělení firmy na prvočinitele, tedy primárně oddělit dříve koupené služby Instagram a WhatsApp od Facebooku. Spor se táhne od roku 2020. Meta kontrovala minulý týden obřím třísetstránkovým podáním, ve kterém žádá soud o zamítnutí celé kauzy. Dokument je z velké části začerněný, aby Meta ochránila svá obchodní tajemství, ale části, které cenzuru přežily, nabízejí zajímavý pohled na to, jak korporace vnímá konkurenci ostatních sociálních platforem a kolik její jednotlivé části vydělávají peněz.

Dozvěděli jsme se tak, že tržby Instagramu se v roce 2021 přehouply přes 32 miliard dolarů, což je více než 28,8 miliardy dolarů, které utržil tentýž rok YouTube. Videoslužba od Googlu navíc více než polovinu peněz z reklamy vrací zpět tvůrcům videoobsahu, kdežto Instagram spoléhá na to, že jeho uživatelé se o svoje fotky a videa podělí z velké části bez nároku na odměnu, takže je ziskovější.

Dokument tak velmi dobře ilustruje, jak Instagram, který Mark Zuckerberg koupil v roce 2012 za zdánlivě závratnou cenu jedné miliardy dolarů jako nevýdělečnou službu pro sdílení fotek, pod Metou vyrostl. Citujme: „Instagram vygeneroval reklamní příjmy 11,3 miliardy dolarů v roce 2018, 17,9 miliardy dolarů v roce 2019, 22 miliard dolarů v roce 2020, 32,4 miliardy dolarů v roce 2021 a 16,5 miliardy dolarů v první polovině roku 2022.“

Je to také jeden z dost přesvědčivých argumentů proti tezi amerického antimonopolního regulátora, která je postavená na tom, že Facebook tehdy Instagram i WhatsApp koupil hlavně proto, aby je zničil a zabránil jim tak vyrůst v potenciální konkurenci. Je dost těžké si představit, že by podobná čísla Instagram, který měl při akvizici třináct zaměstnanců, dokázal vygenerovat samostatně bez finančních, technických a lidských zdrojů celé megakorporace (podobně jako je těžké si představit, že YouTube by dnes byl v pozici, ve které je, aniž by byl součástí Googlu). Nakonec to řekl ve výpovědi i spoluzakladatel Instagramu Kevin Systrom, který uvedl, že společnost nejenže neměla žádné příjmy, když ji Facebook koupil, ale nezačala ani vyvíjet strategii monetizace.

Spoluzakladatel WhatsAppu Brian Acton zase uvedl, že WhatsApp by nikdy nemohl být zadarmo, pokud by ho Meta nekoupila. A poznamenal také, že před akvizicí službu významně trápily výpadky, protože technologie, na kterých běžela, nebyly zrovna zázrak stability.

Meta dost podrobně v podání popisuje, kolik vložila miliard do výzkumu a vývoje a inovací, které musela do Instagramu i WhatsAppu zahrnout, aby byly tyto služby schopné konkurovat TikToku a Youtube (reels, které jsou protiváhou shorts). Asi není nutné pochybovat, že Zuckerberg se konkurence skutečně obával, ale aby byla FTC u soudu úspěšná, musí především prokázat, že uživatelé utrpěli tím, že Instagram Facebook před dvanácti lety koupil. A to je dost těžké. Dá se proto předpokládat, že Meta toto kolo souboje s regulátory za Atlantikem vyhraje.

Zajímavá je na podání ještě jedna věc – a sice obšírnost vysvětlení, jak Meta považuje za největší konkurenční hrozbu TikTok. Velká část podání týkající se konkurenčního tlaku od této platformy je sice začerněná, ale je zjevné, že Instagram i Facebook prošly celou řadou změn, které měly zabránit, aby uživatelé houfně utíkali k TikToku.

Ukazuje to další paradox americké značně chaotické politiky kolem digitálních platforem. TikTok se totiž američtí zákonodárci nyní snaží de facto zakázat a Bidenova administrativa naznačila poměrně jasně, že ač sama tento krok neiniciuje, hladkému průchodu zákona bránit nijak nebude. Na jednu stranu tak americká federální vláda tvrdí, že Meta, jejíž Instagram je jedním z největších konkurentů TikToku, má monopolní postavení na trhu sociálních platforem, ale na druhou stranu se pak jejího největšího konkurenta snaží zničit.

Paradoxně tak nebyl daleko od pravdy exprezident a nyní opět republikánský kandidát na prezidenta Donald Trump, který na svou síť Truth Social napsal s taktem a grácií sobě vlastní, poté co američtí kongresmani učinili první krok k zákazu TikToku, že „pokud se zbavíte TikToku, Facebook a Zuckeršmejd zdvojnásobí svůj byznys“.

