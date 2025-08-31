Investice do rizikového kapitálu překonávají rekordy. Lákadlem i pro Čechy je Balkán
Ve světě venture kapitálu výrazně klesla ochota podstupovat riziko, fondy jsou opatrnější a preferují firmy s jasnou cestou k ziskovosti. Hůře pro startupy, lépe pro koncové investory.
Navzdory zpomalení fundraisingu, menšímu počtu zainvestovaných firem a výraznému poklesu počtu technologických IPO dosáhla celosvětová tržní hodnota spravovaných venture kapitálových investic rekordních 3,1 bilionu dolarů. Silnou podporu strategii rizikového kapitálu vykazují i přední institucionální investoři. Například CalPERS, největší veřejný penzijní fond v USA s aktivy okolo 544 miliard dolarů, loni ve své private equity složce zaznamenal návratnost 11,3 procenta a 43 procent všech nových závazků alokoval právě do venture a růstového kapitálu.
Skrytý potenciál Evropy
Zkušené venture kapitálové fondy dokážou i v náročném prostředí identifikovat transformační příležitosti, což podtrhuje jejich význam jako strategické složky portfolia. Střední, východní a jihovýchodní Evropa je navíc stále podfinancovaná, což spolu s nižšími valuacemi firem vytváří vysoce atraktivní investiční příležitosti. Technický a podnikatelský talent přitom už za Západem v ničem nezaostává a evropský systém rizikového kapitálu v relativním srovnání s USA i Asií v posledních letech roste.
Naše zkušenost z posledních let ukazuje, že část nejrychleji rostoucích a ziskových technologických firem se dá najít právě v jihovýchodní Evropě. Nedostatek lokálních fondů rizikového kapitálu, averze bank či penzijních fondů vůči riziku a nedostatečně rozvinutá startupová infrastruktura místním inovativním firmám ztěžují přilákání investic v rané fázi, fragmentované trhy komplikují lokální expanzi a horší je i dostupnost následného financování pro rostoucí společnosti. O to větší je příležitost pro zkušené investory, kteří si týmiž výzvami prošli o deset let dříve ve střední a východní Evropě. I ta je navíc stále na cestě ke svému plnému potenciálu.
Umělá inteligence jako urychlovač růstu
Celý sektor rizikového kapitálu táhnou vpřed technologické inovace, což aktuálně znamená především umělou inteligenci. Ta podle reportu CB Insights: State of Venture 2024 představovala 37 procent veškerého investovaného kapitálu. Primárně jde o generativní modely nebo AI ve zdravotnictví, průmyslu a v kyberbezpečnosti. AI firmy jasně ukazují svůj potenciál růstu, kdy jsou schopny dosáhnout obratu 100 milionů dolarů během prvních dvou let. To je třikrát až pětkrát rychleji než softwarové společnosti. Významně se tak zkracuje i exitový horizont, což zvyšuje atraktivitu pro investory.
Rostoucím odvětvím jsou také klimatické technologie, zejména v oblastech dekarbonizace a obnovitelných zdrojů. Biotech a healthtech zase těží z demografických změn a využití AI v diagnostice i léčbě. Stabilní oblastí zájmu je fintech, hlavně B2B řešení, a regtech. Všechny tyto sektory přitahují rizikový kapitál díky své škálovatelnosti, komerčnímu využití a potenciálu generovat rychlou návratnost investic.
Nové příležitosti na sekundárním trhu
Z dlouhodobého pohledu technologický sektor neustále roste. Investoři do rizikového kapitálu stojí v samém srdci inovací a jsou důležitou součástí nově vznikajících technologií. Také prodeje startupů podpořených rizikovým kapitálem aktuálně rostou, byť stále zaostávají za historickým průměrem, protože trh se teprve oživuje po velkém poklesu v letech 2023–2024.
Pokud jde o IPO, tedy vstup firmy na burzu, těch bylo podle dat EY v prvním pololetí 2025 globálně 539 v hodnotě 61,4 miliardy dolarů, což je meziroční nárůst o 17 procent. V USA dokonce bylo nejvíce vstupů na burzu od roku 2021, zatímco v Evropě tento trend zůstává utlumený.
Ve skutečnosti však nyní většina likvidity z exitů pochází z přeprodeje soukromých podílů. Objem těchto transakcí byl podle PitchBooku v letošním prvním kvartálu dvojnásobný oproti IPO. Sekundární trh výrazně roste, vstupují na něj noví hráči jako penzijní fondy či bohaté rodinné podniky, takzvané family offices, a řada tradičních investorů chce zvýšit svoji alokaci do fondů se zaměřením na sekundární trh. Meziroční růst je 41 procent, celková hodnota v roce 2024 dosáhla 160 miliard dolarů. Pro evropské venture kapitálové fondy to znamená, že sekundární trh již představuje reálnou alternativu k tradičním exitům.
Venture kapitál se stává stále atraktivnější a sofistikovanější složkou portfolia zkušených investorů. I přes silnou konkurenci a vysoké valuace zůstává klíčovým nástrojem pro diverzifikaci a účast na dlouhodobých tržních trendech. Pro snížení rizika a podporu hodnoty je ale klíčová důkladná due diligence, aktivní řízení portfolia a výběr fondu s vhodným geografickým i sektorovým zaměřením.
Autor je partnerem J&T Ventures.