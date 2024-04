Investice do Trumpovy sociální sítě je sázkou na jeho vítězství

TMTG, ve které má exprezident 57 procent, totiž zveřejnila aktuální výsledky svého podnikání a dle předpokladů to není zrovna ziskový podnik. I když možná je to ještě daleko horší, než se čekalo. Firma vykázala ztrátu přes 58 milionů dolarů a tržby pouze 4,1 milionu, většinou z inzerce. A navíc s klesající tendencí – ve čtvrtém čtvrtletí vydělala méně než ve třetím. Dalo by se předpokládat, že společnost patřící bývalému prezidentovi a současnému kandidátovi na prezidenta za republikánskou stranu bude mít šanci přilákat více inzerentů.

V pondělí akcie reagovaly na zveřejnění průběžné zprávy o hospodaření poklesem asi o dvacet procent. Každopádně i tak se Trumpova mediální „skupina“ (jestli se tak o podniku s takto nízkými tržbami dá mluvit) obchoduje za neuvěřitelné peníze, minulý týden dosáhla na tržní kapitalizaci kolem osmi miliard dolarů. Je naprosto jasné, že cena akcií nemá nic společného s hospodařením. Jde o další „meme akcii“, podobně jako byl svého času (a pořád tak trochu je) Gamestop.

Stačí porovnat síť Truth Social třeba s Twit­terem, jemuž natruc ji tehdy Trump založil, ještě předtím, než Twitter převzal Elon Musk. Truth Social má asi devět milionů uživatelů a jediný hodnotný uživatel je sám Trump. Twit­ter (dnes X) má podle své ředitelky Lindy Yac­carinové celosvětově přes půl miliardy uživatelů (realita bude zcela jistě o něco nižší). X je v soukromých rukou, není tedy možné tato čísla ověřit ani snadno zjistit hodnotu firmy. Menšinovým akcionářem je prostřednictvím jednoho ze svých fondů i banka Fidelity, jež musí hodnotu akcií v tomto fondu periodicky přeceňovat, aby ji měla věrně zachycenou v účetnictví. Učinila tak i na konci března. Od Muskova převzetí podle banky klesla hodnota firmy o 73 procent a hodnotu bývalého Twitteru tak odhaduje na 7,8 miliardy dolarů – prakticky stejně jako v případě Truth Social.

Smysl tak dává se na exprezidentovo mediální „impérium“ dívat z úplně jiného úhlu než finančního, a to z hlediska nadcházejících listopadových voleb nového obyvatele Bílého domu. V nich je Trump zatím mírným favoritem. Volební kampaň v Americe je ale velmi drahá a naplno se rozjede až před prázdninami. Demokratům se zatím daří od dárců vybírat na příspěvcích více než republikánům. Pokud chce zvýšit svou šanci na úspěch, logickým krokem by pro exprezidenta bylo část akcií prodat a získané peníze použít zčásti na kampaň a zčásti na financování svých soudních sporů, kde musí platit drahé právníky, odškodnění a u jednoho soudu nyní i kauci 175 milionů dolarů.

To ale zatím nejde, protože stanovy společnosti mu zakazují nakládat s akciemi po dobu minimálně půl roku od zahájení jejich obchodování na newyorské burze. Po stejnou dobu je nemůže použít jako zajištění případného úvěru. Stanovy, respektive dohoda, díky které se Trumpova společnost začala obchodovat, se ale dají změnit, ačkoli by to mohlo znamenat další soudní spory.

I tak to z hlediska kampaně představuje velmi zajímavý etický problém. USA mají totiž velmi propracované zákony ohledně toho, co je a co není možné pro financování kampaně dělat a kolik mohou firmy a jednotlivci konkrétnímu kandidátovi maximálně přispět. Pro samotného kandidáta a jeho vlastní peníze ale žádné limity neexistují, může na vlastní kampaň utratit, kolik chce. Zároveň je velmi přísně zakázáno brát příspěvky ze zahraničí.

Akcie firmy na burze si však může koupit kdokoli bez ohledu na to, zda je nebo není americký občan. Pro podporovatele Trumpa z USA i celého světa, ať už jsou to drobní investoři, korporace, nebo i státní aktéři, kteří mohou mít jakýkoli vlastní zájem na tom, aby se stal prezidentem, je tak naprosto racionální držet cenu akcií společnosti TMTG co nejvýš po co nejdelší dobu. Tím mohou zvyšovat hodnotu Trumpova „majetku“ a umožnit mu tak snáze a za lepších podmínek získat úvěry, jež pak exprezident může použít fakticky na cokoli. Pak mohou počítat s tím, že pokud se mu podaří zvítězit, příslušně se jim odvděčí.

Investice do Trumpovy sociální sítě tak dává smysl jedině jako sázka na jeho vítězství ve volbách a na to, že z toho jeho firma bude náležitě těžit, bez ohledu na to, jak v současnosti vypadají její tržby a zisk. Na druhou stranu, exprezident nikdy nebral ohledy na nikoho jiného než na sebe, a jak napsal před časem zkušený bývalý republikánský stratég Rick Wilson: Vše, čeho se Trump dotkne, zemře.

Autor je spolupracovníkem redakce