Kam se chodí do finančního bufetu? Který hovor od svého makléře nechcete přijmout? O významu jakého slova se budete přít se sedmiletou dívkou? V neklidném světě investic stále přibývá odborného newspeaku a i u těch tisíckrát slyšených pojmů lze najít nový významový odstín, nebo se na ně podívat z neotřelého úhlu. Tak, jak se to povedlo trojici investičních expertů e15 magazínu, kteří pro čtenáře sepsali Abecedu investora.

Akcie

Jsou jako finanční kouzelné fazole, nabízejí podíl na korporátním zisku a růstu. Jejich koupí se stáváte spoluvlastníkem s právem na dividendy, a někdy i na hlasování. Ale pozor, trh může vaše investice proměnit v prach. Přesto, s trochou štěstí, mohou být akcie klíčem k pokladu. (vk)

Buzzword

Když chcete vypadat stylově a nevadí vám u toho riziko ztráty peněz, investujte do firem a projektů, které používají co nejvíce buzzwords, tedy slov, v nichž se nejvěrněji odrážejí aktuální trendy obvykle technologického charakteru. Pamatujete „blockchain“ z roku 2018 a vize, že bitcoin a další kryptoměny jsou tím nejméně zajímavým způsobem jeho využití? Nebo metaverzum o několik let později jako vizi budoucnosti práce na dálku? Že už moc ne? Nebo by spíš zněla odpověď „raději už ne“?

Ale nemá cenu se přehrabovat v minulosti. Investicí do buzzwordu – ať už časovou, nebo peněžní si v první řadě kupujete vstupenku do klubu lidí, kteří vědí, co teď zrovna letí. A to se taky vyplatí. Kdo by ostatně v době rozmachu postmateriálních hodnot řešil peníze. (vaj)

CFD (Contract for Difference)

Finanční gymnastika, při které sázíte na cenové pohyby bez vlastnictví podkladového aktiva. Je to jako hraní šachů s trhem, kde každý tah může znamenat zisk, nebo ztrátu. Pro milovníky rizika a rychlých rozhodnutí CFD nabízí adrenalinovou jízdu bez jistoty. (vk)

Degeni

Obraceči toho nejbizarnějšího finančního smetí, kteří tu a tam z neregulovaných zákoutí internetu vytáhnou zisky, nad nimiž Wall Street bledne závistí. Obchodováním nejrůznějších psích kryptoměn na decentralizovaných burzách se sice občas dá dosáhnout zisku v řádu tisíců procent, ale povětšinou spíš padnout na nulu. Tohle je prostě taková zábavnější ruleta pro lepší lidi, kteří umějí pracovat s počítačem. Nevýhodou také je, že se tímhle způsobem nedá „otočit“ příliš velké množství peněz naráz, protože trh s kryptoměnovým bizárem je pověstný i relativním nedostatkem likvidity. (vaj)

ETF (Exchange-Traded Funds)

Fondy obchodované na burze, jsou jako finanční bufet. Nabízejí široký výběr investičních lahůdek v jednom balíčku, což usnadňuje diverzifikaci a snižuje riziko. Jsou to vstupenky do světa investic pro každého, od nováčka po veterána. Prvně zmiňovaní díky nim dokážou ovládat celé své portfolio pár kliky za měsíc. (vk)

Faang stocks

Čímkoli se zrovna bavíte nebo cokoli zrovna zařizujete přes „ty internety“, se velmi pravděpodobně dotýká byznysu jedné z firem této banální zkratky. Tedy Facebooku (anebo Mety, chcete-li), Amazonu, Apple, Netflixu či Alphabet (Googlu). Když vládne na burze dobrá nálada, tyhle akcie vám dokážou vydělat, co vám na očích uvidí. A také naopak, když vládne pesimismus, dokážou vás připravit o peníze. Pro začínající mladé investory do akcií je ale tato partička docela vhodná: pořád mají jejich byznys na očích a sami jej vlastně mohou tak trochu nakopnout, kdyby se náhodou nedařilo. (buk)

Giniho koeficient

Máte pocit, že se váš soused má stále lépe a lépe? Totiž že jeho životní úroveň roste „neadekvátně“ rychleji než ta vaše? Tak právě tyhle věci měří takzvaný Giniho koeficient. A totiž nakolik se majetky bohatých vzdalují od občas skromných balíčků „aktiv“ obyčejných lidí potápějících se pod čarou „socioekonomického ponoru““. Jednou možná narůstající nepoměr spustí další sociální revoluci. (buk)

Hedge fond

Hedge fondy, finanční hegemoni tajemně kouzlící s deriváty a pákou, aby pro své klienty vyčarovali maximální zisky. Přestože jsou tyto fondy občas kritizované za kouzlení s tržní stabilitou, tvrdí se, že jejich magie přináší trhu rovnováhu tím, že odhalují skryté poklady a pasti. V bouřích nevidí bariéry, ale brány k novým příležitostem, tvarujíce přitom budoucí finanční krajiny. (vk)

Churning

Dosti nebezpečná brokerská praktika. V praxi je to jako míchat finanční koktejl smrti. Broker neustále kupuje a prodává akcie, často jen pro generování provizí. Tato nadměrná aktivita může být toxická pro zdraví vašeho portfolia tím, jak vytváří více nákladů než skutečných výnosů, a připomíná, že někdy méně je více. (vk)

Indexové fondy

Finanční autopilot. Sledují výkonnost tržního indexu, což znamená méně práce pro investory. Je to jako vsadit na celý fotbalový tým místo jednoho hráče. Větší jistota (velká diverzifikace), avšak za menší kurz (výnos). (vk)

Junk bonds

Vysokovýnosové dluhopisy, jsou jako finanční junk food. Lákají na vysoké zisky, ale mají v sobě riziko. A to většinou převažuje jakákoliv pozitiva. Pro ty, co mají rádi finanční dobrodružství a nebojí se občasného zažívacího neklidu. (vk)

Kontrariáni

Lidé, kteří se v původním smyslu slova nebojí jít proti proudu. Aby nevznikla mýlka: nejde o ty, kteří utrácejí za lifestylové doplňky typu roztrhaných džín nebo podlehli konspiračním představám s tím, že oni jediní samozřejmě všechno prokoukli. Naopak. Zatímco to největší stádo dnes tvoří ti, kdo se halasně vymezují proti „ovcím“, kontrarián je jiná sorta. Prostě utrácí za aktiva, která zrovna skoro nikdo z iracionálních důvodů nechce. Bitcoin za 16 tisíc dolarů. Akcie Mety za 90 dolarů, Netflixu za 180. Za tyhle ceny šlo nakupovat ani ne před dvěma lety, což se ukázalo jako splněný kontrariánský sen. Dnes jsou cenovky několikanásobně výše. (vaj)

Leverage

Pákový efekt v investování může znamenat větší zisky díky využití půjčených peněz. Dodá vašim investicím energii, podobně jako vám pití espressa. Avšak, stejně jako příliš mnoho kofeinu může vést k nervozitě, přílišná páka může zvýšit finanční riziko. Důležité je najít optimální míru pákového efektu, aby se maximalizovaly zisky a minimalizovaly potenciální ztráty. Přemýšlení o správné rovnováze a strategii je klíčové pro úspěšné využití této, nutno říci riskantní, finanční techniky. (vk)

Margin Call

Když maržové manévry selžou a broker, váš neochvějný finanční hlídač, žádá doplnit účet nebo začne prodávat vaše aktiva, aby pokryl ztráty. Váš akční film s penězi najednou směřuje k dramatu. (vk)

Nasdaq

Burzovní imaginární chrám zasvěcený binárním technologickým bohům. Akciová burza, kterou investoři mnohdy zcela nekriticky vzývají kvůli vysokému zhodnocení. Totiž alespoň pokud se zrovna daří technologickým akciím, které tenhle trh koncentruje, a zrovna hlasitě nepraská bublina dot-com. Zohledňuje momentální megatrendy v sektoru internetových technologií, naposledy zatím třeba umělé inteligence. S jeho stabilitou je to ale tak trochu jako s počasím během klimatické změny. Když svítí slunce, tak spaluje, a když prší, tak se vylévají řeky. (buk)

Opce

Jako lístky do finančního lunaparku, dávají vám právo, ale ne povinnost koupit nebo prodat akcie za předem stanovenou cenu. Je to způsob, jak vsadit na budoucí pohyby cen, aniž byste museli koupit samotné jízdenky (akcie). Podotýkáme, že spíše pro zkušenější investory s vyšším rizikovým apetitem. (vk)

Private Equity

Soukromý kapitál je jako exkluzivní klub, kde se velké peníze setkávají s neveřejnými firmami. Je to cesta pro ty, kdo chtějí investovat přímo a jsou ochotní čekat na výnosy z dlouhodobých sázek. (vk)

Quantitative Easing

Kvantitativní uvolňování je, když… centrální banka zapne finanční tiskárny na plné obrátky, aby nakopla ekonomiku. Je to trochu jako podávání energetického nápoje ekonomice, která to potřebuje, ale příliš peněžního taurinu může způsobit inflační nevolnost. (vk)

REITs (Real Estate Investment Trusts)

Investiční fondy nemovitostí jsou jako vlastnictví nemovitostí bez potřeby koupit dům. Nabízejí pravidelné výnosy z pronájmů, aniž byste museli opravovat unikající kohoutky. (vk)

Short selling

Opak long pozice neboli krátký prodej je sázka na pokles ceny akcie. Je to jako finanční obrácení světa; vyděláváte na tom, když ceny padají. Strategie pro ty, kteří vidí sklenici spíše poloprázdnou. (vk)

Treasury Bonds

Státní dluhopisy jsou jako finanční peřiny; nabízejí teplo a bezpečí vašim investicím. Samozřejmě, nic není ve světle financí stoprocentní. I státy krachují. Treasury Bonds jsou nicméně dlouhodobé závazky vydávané vládou, které slibují stabilní, i když ne vždy nejvyšší výnos. Ideální pro opatrné investory. (vk)

Unicorn

V životě dívky do sedmi let jde jen a pouze o růžového roztomilého koníka s hrotem na čele. Ve světě start-upů je to extrémně rostoucí byznys, kterému investoři podsouvají s chutí tolik kapitálu, který takovou firmu takzvaně ocení na majlant. Totiž na minimálně jednu miliardu dolarů, přičemž tyhle peníze musejí připlynout formou přímého vstupu do společnosti ještě před jejím vstupem na burzu.

V této fázi totiž do firmy lijí peníze jen moudří a protřelí investoři, na rozdíl od, promiňte nám, nekvalifikovaného davu drobáků, který se na akcii vrhne během IPO. A proto je unicorn důležitý: protože jej tak ocenili lidé, kteří tomu rozumějí. (buk)

Venture kapitál

Něco jako palivo pro rakety start-upů, pomáhá jim vzlétnout ke hvězdám. Je to sázka na nové, revoluční nápady s vysokým rizikem, ale také potenciálem pro astronomické zisky. (vk)

Warrants

Opční listy (warrants) jsou jako VIP lístky do světa investic, dávají vám právo, ale ne povinnost koupit akcie za specifickou cenu. Dostáváte klíč k tajným dveřím, za kterými může být poklad, nebo jen stará skříň. (vk)

Projekt Xixoio a token XIX

Kdo nevěřil, že se ještě někdy dočká obdoby pověstné devadesátkové jistoty desetinásobku, málo se věnoval studiu investičního bizáru. V rámci projektu Xixoio se měly místo kuponových knížek směňovat tokeny XIX, tedy ve své podstatě kryptoměny s předem vykolíkovaným účelem. Dost indicií nasvědčovalo tomu, že jediným účelem XIX bylo dát vydělat zakladateli Xixoio Richardu Watzkemu, ne však investorům do tokenu. Ti ho neměli možnost prodat.

Vize Xixoio se natolik vymykala zaběhlým investičním pořádkům, až ji na podzim 2022 začala prověřovat policie v podezření, že tahle inovace disruptovala hlavně bankovní konta klientů. Role Xixoio však může být přece jenom nakonec pozitivní ve smyslu cimrmanovského prošlapání slepých uliček. O takzvané tokenizaci intenzivně sní například Larry Fink, šéf největšího světového správce aktiv BlackRock.

Líbí se mu představa, že by si lidé vzájemně mohli posílat napřímo bez prostředníka kromě kryptoměn třeba i akcie nebo jiné cenné papíry. Investorům by se ale asi ze všeho nejvíc líbilo, kdyby experimenty s nejrůznější formou zaměnitelných i nezaměnitelných tokenů tak často nekončily krachem. V tom lepším případě. (vaj)

Yield

Yield měří, jak sladce se investice vyplácí, v procentech zisku k ceně. Liší se mezi akciemi, dluhopisy, nemovitostmi či spořicími účty a je klíčem k porovnání slibného zisku proti riziku. (vk)

Zero rates

Ještě vnučky našich vnuček budou vzpomínat na to, že zažily éru, kdy peníze byly zadarmo, že lidé si půjčovali na domy za skoro pouhé jedno procento, a tehdejší Babišovo Česko dokonce dostávalo od investorů peníze za to, že mu mohou půjčit. Byla to éra, kdy svět naháněl inflaci, protože byl ve smrti z deflace. Dnešní optikou nepochopitelná doba trvala zhruba dva až tři roky a Češi si na ní skrze laciné půjčky smlsli nejvíce kolem roku 2016.

Nulové sazby jsou už skoro zapomenuty, a přesto představovaly revoluční epizodu ve světě financí. Inflaci přitom naháněli titíž lidé, kteří mají dnes zpocené límečky z jejího marného krocení, totiž centrální bankéři. Ti čeští i světoví drželi dlouhou dobu sazby na nule, až se jim nakonec z bájné Aladinovy lampy inflačního Džina podařilo dostat. Jen bohužel tak docela neplní to, co by si lidé možná přáli. V časech zero rates se zdálo, že půjčit a dopřát si můžete skoro všechno, a vůbec nic to nestojí. V domácnostech, které nyní své hypotéky refinancují za třikrát vyšší úrok, to ale povážlivě skřípe. (buk)