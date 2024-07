Pokus o atentát na Donalda Trumpa ilustruje, jak rychle se v současné politice posouvají hranice možného. Kromě varování ohledně nebezpečné společenské polarizace nabízí událost i důkaz, že nás až do listopadu čekají na trzích rozkolísané časy. Víkendový incident potvrdil republikánského kandidáta v roli favorita pro nadcházející americké volby. Co to ale znamená pro ceny aktiv?