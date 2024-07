Ze záběrů z místa je vidět, jak se Trumpa hrozícího pěstí a s uchem a tváří od krve snaží ochranka odvést do bezpečí. Trump následně z místa brzy odjel v eskortě. Exprezident je po incidentu v bezpečí, řekl podle televize CNN mluvčí Tajné služby Anthony Guglielmi. Trumpův mluvčí Steven Cheung řekl, že bývalý prezident je v pořádku a podrobil se lékařské kontrole.

Trumpa hned po výstřelech obklopili osobní strážci a odvedli ho z pódia, z něhož se chystal pronést projev, když padly výstřely, což vyvolalo paniku. Trump byl odvezen a policie zábavní park, v němž se akce konala, evakuovala. Na místě zůstaly převržené židle, lokalitu obehnala policie žlutou páskou. Nad dějištěm dramatu přelétával vrtulník, zatímco na zemi operovaly pořádkové složky.

Exprezident Trump je po incidentu v bezpečí, uvedl šéf USSS, která má na starosti ochranu politiků. „Tajná služba zavedla ochranná opatření a bývalý prezident je v bezpečí,“ potvrdil Guglielmi. Trumpův mluvčí Cheung uvedl, že exprezident je v pořádku. „Prezident Trump děkuje pořádkovým složkám a prvním zasahujícím za jejich rychlé kroky během tohoto odporného činu. Je v pořádku a je na prohlídce v místním lékařském zařízení,“ dodal mluvčí.

Tajná služba uvedla, že střelec byl neutralizován a je mrtvý. Několikrát údajně vystřelil směrem k pódiu z vyvýšeného místa mimo samotné dějiště mítinku.

Samotný Trump potvrdil, že byl postřelen. Kulka mu poranila horní část pravého ucha a měl silné krvácení, při němž si uvědomil, co se stalo, uvedl na své sociální síti. O střelci podle něj není nic známo. „Je neuvěřitelné, že se takový čin může stát v naší zemi,“ uvedl politik.

O střelbě je průběžně informován i prezident Joe Biden, který je Trumpovým demokratickým volebním vyzyvatelem. Biden v televizním prohlášení k událostem vyzval k ukončení politického násilí a potvrdil, že Trump je v pořádku. Ještě v sobotu večer s ním krátce telefonicky hovořil. Prezident se rovněž vrací z pobytu ve státě Delaware do Washingtonu. „V Americe není místo pro tento druh násilí. Je to nechutné,“ řekl prezident a dodal, že je o záležitosti podrobně informován. „Každý to musí odsoudit,“ zdůraznil šéf Bílého domu. Biden rovněž uvedl, že se za Trumpa, jeho rodinu i všechny účastníky mítinku modlí. Vyjádřil také vděčnost Tajné službě ta to, že Trumpa dostala do bezpečí.

Podle agentury Reuters zdroj z Bidenovy kampaně uvedl, že kampaň přerušuje komunikaci a pracuje na urychleném stažení televizních šotů. Trumpův volební tým podle agentury DPA oznámil, že republikáni hodlají příští týden navzdory útoku podle plánu uspořádat nominační sjezd strany v Milwaukee. Události vyvolaly zděšení mezi politiky i dalšími osobnostmi. „Musíme všichni odsoudit tento odporný čin a přičinit se o to, aby to nevedlo k dalšímu násilí,“ zdůraznila viceprezidentka USA Kamala Harrisová.

„V naší demokracii není místa pro politické násilí,“ napsal exprezident Barack Obama na síti X. Majitel této sítě Elon Musk vyjádřil Trumpovi podporu a vyjádřil naději v jeho rychlé zotavení. „Jsem zděšen tím, co se stalo na Trumpově mítinku v Pensylvánii a cítím úlevu, že bývalý prezident Trump je mimo nebezpečí. Politické násilí v naší zemi nemá místo,“ uvedl v prohlášení lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer.

Vyjádřil se už například také nový britský premiér Keir Starmer: „Jsme šokováni scénami z mítinku prezidenta Trumpa v Pensylvánii. Odsuzujeme co nejdůrazněji všechny formy politického násilí a posíláme v tuto chvíli přání všeho nejlepšího prezidentovi Trumpovi a jeho rodině.“

