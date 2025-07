Konsorcium brněnských firem vedených TRL Space uspělo v tendru Evropské kosmické agentury (ESA) a získalo zakázku za 2,6 milionu eur, což je v přepočtu přibližně 65 milionů korun. Jejím předmětem je vývoj a výroba klíčového vědeckého přístroje, který bude analyzovat chemické složení atmosféry Venuše a pomůže zodpovědět otázky o její minulosti. Technologie navíc ponese symbolický prvek, a to siluetu Věstonické venuše. Pravěká soška letos slaví 100 let od nalezení. Je to i pocta předkům, řekl autor návrhu Václav Havlíček. Vypuštění sondy se plánuje na prosinec 2031.