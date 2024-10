Rok před sněmovními volbami, které mají určit další směřování Česka nejen v domácí politice, zůstává situace vcelku přehledná. Hnutí ANO dál vévodí průzkumům voličských nálad, zatím to ale nevypadá, že by dokázalo sestavit jednobarevnou vládu, a tak se poohlíží po bohatých nevěstách. Velké změny se po víkendovém sjezdu lidovců neodehrají ani v táboře pětikoalice a její podmnožině Spolu.

Lidovci si o víkendu zvolili nové vedení a stojí to za několik poznámek. Dosavadní předseda, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, neustál pokles preferencí a oslaben o zástupnou kauzu loňského vánočního ministerského večírku funkci neuhájil. Strana místo něho dostala do čela Jurečku převlečeného za ministra zemědělství Marka Výborného. Převlečeného Jurečku proto, že ve vztahu ke koalici a případné ochotě otočit kormidlo směrem k samostatné kandidatuře je to prašť jako uhoď.

VIDEO: Tisková konference Marka Výborného po zvolení předsedou KDU-ČSL

Lidovci si rovnou odhlasovali usnesení o nerozborné jednotě koalice Spolu, takže v tomto bodě máme také jasno. Předsedové zbylých dvou stran v projektu, Petr Fiala i Markéta Pekarová Adamová, volbu nového předsedy KDU-ČSL přivítali. TOP 09 je v podobné situaci jako lidovci, tam bude tento utilitární postoj podobný, a pokud se nic zásadního nestane ani u ODS, startuje Spolu poslední rok do voleb s podporou kolem 20 procent, což není proti trvalé podpoře ANO nad 30 procenty, žádný zázrak, zároveň ale nic, co by se ve smělých plánech jeho lídrů nedalo ubojovat na plichtu někde kolem 28 procent jako minule.

Co k tomuto záměru mohou přinést lidovci? Zdá se, že vsadili na tradiční kartu východočeského a jihomoravského venkova, který je má udržet ve hře. Odmítli Markovi Výbornému dovolit jako 1. místopředsedu ministra životního prostředí Petra Hladíka. Překvapení je to jen navenek. Hladík je pro spoustu konzervativnějších straníků příliš dravý, zelený a liberální. Navíc mu neodpustili, že to byl on, kdo v lednu rozkýval Jurečkovo křeslo. Výbornému bude krýt záda další expředseda Pavel Bělobrádek. Přijatelný jak pro Jurečkovce, tak pro příznivce Jiřího Čunka, zastánce „tradiční rodiny“ a odchodu z koalice Spolu, který ve volbě neuspěl. Nenechme se mýlit – Bělobrádek sice není Čunek, žádný liberál ale taky není.

S rozhodnutím sjezdu se nediskutuje a není proti němu odvolání. Marek Výborný se bude muset smířit jak s Bělobrádkem, tak s tím, že mu straníci do předsednictva navolili čtyři řadové místopředsedy, kteří jsou ve vrcholné politice nováčky a upřímně nepatří k tomu nejviditelnějšímu, co KDU-ČSL dosud nabízela. Strana se jejich prostřednictvím chce obracet na mladé, ale zase ne moc, aby je nenapadaly nějaké liberální novoty.

Je to paradoxní, ale těžko komentovat sjezd lidovců a nezmínit při tom jihomoravského hejtmana Jana Grolicha, který nikam nekandidoval. Jeho zdrženlivost má dobrý důvod – představoval by tak velkou změnu, že nechce podstoupit střet s konzervativním křídlem. Jak ukázala volba Marka Výborného a hlavně Pavla Bělobrádka, poptávka po revoluci ve straně není. Nebo řečeno jinak – stále ještě je u lidovců dost lidí, kteří se domnívají, že v rámci koalice Spolu to příští rok i se dvěma procenty preferencí nějak ušolichají a třeba z toho zase bude dvaadvacet poslanců. Úspěšnému hejtmanovi Grolichovi se není moc co divit, že se mu do této hry na náhodu naskočit nechce.

Kdo čekal od lidoveckého sjezdu změnu, nedočkal se. Lidovci dál sedí ve vlaku, který jede po náhodně nastavených výhybkách do zapomnění.