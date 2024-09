Andrej Babiš vyhrál letošní krajské a senátní volby s jediným programem: vrátíme vám vše, co vám Fialova vláda vzala. Vládní koalice nedokázala zabrat až na tři výjimky, u kterých se to čekalo: na jihu Čech, na jihu Moravy a na Liberecku. Právě odtud pocházejí její jediné naděje pro sněmovní volby v příštím roce.

Nezvykle silné ANO

Přestože Babišovo hnutí vyhrálo krajské volby na plné čáře i před čtyřmi lety, nezajistilo si tehdy tak pohodlný náskok, aby většinu krajů ovládlo. Nakonec skončilo jen se třemi hejtmany. Letos je dostatečně silné až v šesti krajích, přičemž celkem vyhrálo v deseti krajích. Je to jasný vzkaz před sněmovními volbami, které proběhnou příští rok. Babiš je silný jako nikdy před tím a k dispozici má i dvě stabilní uskupení jako potenciální koaliční partnery: SPD a Stačilo!

Suverénní vládní Kuba

Jediný zástupce vládní ODS, který dokázal porazit hnutí ANO na hlavu, je podle očekávání jihočeský hejtman Martin Kuba. Jistě mu pomohlo i jeho suverénní vystupování během povodní v posledních dnech, kdy působil jako ryba ve vodě. Brzy ráno i pozdě večer stepoval živě na televizní obrazovce a snažil se vypadat co nejvíc energicky. Jeho pozice mezi hejtmany je ale dlouhodobě silná. A míří samozřejmě výš. Teď už je to jasné: pokud se Petru Fialovi nepodaří příští rok znovu složit vládu, bude to právě Kuba, který ho s největší pravděpodobností vystřídá na postu šéfa ODS.

Grolich jako jediná šance lidovců

Lidovci potácející se nad propastí volitelnosti získali v těchto volbách alespoň jednu útěchu. Klasicky silnou lidoveckou pozici na jižní Moravě nejen obhájil, ale s téměř čtyřiceti procenty dokázal i vylepšit stávající hejtman Jan Grolich. Nadějný mladý politik, který začínal jako advokát, oblíbený starosta Velatic či stand-up komik je dnes prakticky jedinou nadějí na budoucnost KDU-ČSL. Jestli má tato strana ještě nějaký pud sebezáchovy, měla by si ho co nejdříve zvolit do vedení.

Totální debakl Pirátů

Fatální zklamání ze sněmovních voleb před třemi lety Piráti potvrdili při těchto volbách. Z téměř stovky mandátů, které obhajovali, získali jen tři. Dokázali uspět v jediném kraji, a to v Plzeňském. Znovu se tedy na scénu vrací otázka, zda nevyměnit současné vedení strany včetně Ivana Bartoše, který je kritizován i kvůli problémům s digitalizací stavebního řízení. Toto střídání stráží ale vždycky ztroskotalo na tom, že se za Bartoše nenašel žádný plnohodnotný náhradník. Jediným pirátem, který má potenciál uspět i v celostátní politice, je pražský náměstek primátora Zdeněk Hřib.

Přísaha shořela jako papír

Hnutí Roberta Šlachty nedokázalo zopakovat úspěch z jarních evropských voleb. V krajích jeho kandidáti úplně propadli, ačkoliv se netajili ambicí leckde překonat pětiprocentní hranici, což mělo sloužit jako generálka pro sněmovní volby. V dresu Přísahy neuspěl ani dříve velmi populární brněnský primátor za hnutí ANO Petr Vokřál. Do senátního druhého kola se dostal pouze sám Šlachta. Je znát, že Přísaha v evropských volbách zazářila hlavně díky zvláštní přitažlivost „motoristy” Filipa Turka. Bez podobné persony je hnutí bezvýznamné.